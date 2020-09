Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, la direction artistique qui divise les joueurs est un choix volontaire

Les fuites s'étaient déjà chargé de révéler son existence, mais Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake a seulement été révélé ce jeudi. Et les fans ont connu une petite douche froide en découvrant ce projet chapeauté par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, pour lequel il est difficile de juger les qualités du gameplay, mais dont la direction artistique est assez surprenante. Le titre est loin d'être photoréaliste, et propose des textures lisses, des visages simplistes ou encore des détails peu poussés pour un jeu moderne.



Pierre Sylvain-Gires, le game director, s'est expliqué sur ce choix dans les colonnes de The Mako Reactor. Car oui, cette direction artistique est bien voulue par les développeurs.

Si vous prenez le jeu qui a été créé il y a 17 ans, il y a certainement place à l'amélioration en termes de [graphismes] et nous voulions vraiment donner un look unique au jeu, car Prince of Persia : Les Sables du Temps est en fait une histoire fantastique. […] Nous avons donc décidé d'opter pour un traitement visuel unique afin qu'il se démarque des autres jeux. Ce n'est pas un autre Assassin's Creed, ce n'est pas comme le même Prince of Persia de 2008. Il doit être unique. Cette magie, ce fantasme se manifeste à travers la saturation, à travers la lumière, donc c'est aussi un défi de redéfinir l'identité visuelle du jeu avec ce remake.

C'est donc pour souligner l'univers merveilleux et donner un vrai cachet à cette nouvelle version de l'aventure que cette esthétique a été retenue. Le directeur général adjoint Syed Abbas l'assure, il ne s'agit pas du tout d'une question de budget, alors que jusqu'à 170 personnes ont travaillé en même temps sur le développement.

Non, ce n'était pas un problème de calendrier ou de budget. Pour nous chez Ubisoft, la qualité est de la plus haute importance et c'est quelque chose que nous avons gardé à l'esprit depuis le début. Le projet est en développement depuis deux ans et demi. Nous avons eu au maximum 170 membres travaillant sur ce projet, et sans parler d'autres investissements [...] pour en faire un jeu moderne. Non, il n'y a pas eu de réduction du budget ou du calendrier du jeu.

Au moins, vous savez qu'Ubisoft ne changera pas son fusil d'épaule d'ici le lancement, et qu'il faudra faire avec ces graphismes... La date de sortie de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake est fixée au 21 janvier 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X et S, et vous pouvez d'ores et déjà le précommander pour 39,99 €.