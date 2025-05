Prince of Persia : Les Sables du Temps, l'étau se resserre sur sa date de sortie

Après une traversée du désert, la licence Prince of Persia a fait son retour avec Prince of Persia: The Lost Crown, un succès relatif puisque « seulement » deux millions de joueurs y ont touché, entraînant la dissolution de son équipe qui avait apparemment des projets de suite. Ubisoft a également laissé Evil Empire développer The Rogue Prince of Persia, toujours en Accès Anticipé depuis l'an dernier et qui a bien évolué depuis la dernière fois que nous en avons parlé. Mais ce qui nous intéresse à présent, c'est le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, qui après une première tentative ratée en 2020 est retourné dans les fourneaux. Nous avions eu droit à un teaser servant juste à nous rappeler qu'il existe et voici enfin des nouvelles, bien que minimes.

C'est de manière très discrète qu'il a été cité dans le récent bilan d'Ubisoft, avec une information fort intéressante.

Les prévisions pour l'exercice 2025-26 bénéficieront d'un catalogue riche, notamment d'Assassin's Creed Shadows et de la sortie de Siege X, qui devrait fortement stimuler le net bookings de la franchise, de partenariats réguliers ainsi que des titres suivants : Anno 117: Pax Romana, le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, Rainbow Six Mobile et The Division Resurgence. D'autres titres seront annoncés ultérieurement.

Jusqu'à présent annoncé pour l'année 2026 sans plus de précision, ce remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps est donc désormais attendu entre le 1er janvier et le 31 mars 2026. Sachant que l'éditeur veut laisser plus de temps de développement à ses projets, nous ne l'attendions clairement pas de sitôt. Évidemment, tant que nous n'aurions vu de plus concret, un report est toujours possible.

