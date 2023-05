Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake est en « conception », Ubisoft Montréal fait le point sur le développement

En septembre 2020, Ubisoft officialisait Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, un petit projet développé par ses studios indiens à Pune et Bombay, qui devait sortir en janvier de l'année suivante. Mais les fans ont très mal accueilli la première bande-annonce, le titre a été repoussé plusieurs fois et a même été confié à Ubisoft Montréal, le studio derrière les Assassin's Creed et surtout le jeu d'origine, en 2003.

Aujourd'hui, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake n'a pas de date de sortie précise, les fans commencent à s'inquiéter, mais voilà qu'Ubisoft Montréal partage une longue interview avec le producteur Jean-Francois Naud et le directeur du jeu Michael McIntyre. En plus de questions très promotionnelles, nous avons heureusement droit à quelques informations sur le développement. Bon, ça avance, mais Ubisoft Montréal a presque tout repris de zéro, le terme de « reboot » n'est pas employé, mais ça y ressemble fortement, le producteur du jeu déclare ainsi :

En ce qui concerne le développement, nous sommes en phase de conception en ce moment. Depuis que nous avons repris le projet, nous avons examiné les commentaires de la communauté et trouvé notre propre façon de sortir le jeu. Maintenant, nous construisons l'équipe, définissons les priorités, assemblons des prototypes, testons des éléments et examinons comment nous pouvons également inclure les commentaires de la communauté dans le développement. Il n'en est encore qu'à ses débuts et les joueurs ne devraient pas s'attendre à en savoir plus sur le jeu cette année, mais soyez assurés que nous mettons tous nos forces et notre cœur dans ce projet.

Le message est clair, Ubisoft Montréal prend à cœur cette tâche, mais le jeu va encore se faire discret pendant un long moment. Le studio précise bien que Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake ne sera pas montré à l'Ubisoft Forward Live le 12 juin prochain, ni à aucun autre moment en 2023, nous voilà prévenus. Rendez-vous en 2024 pour découvrir de nouvelles informations sur ce remake, en espérant qu'il sorte également cette année-là. Vous pouvez retrouver le jeu original à 9,99 € sur GOG.com.