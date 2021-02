Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake à nouveau repoussé, cette fois à une date inconnue

Vous reprendrez bien un report d'un jeu Ubisoft ? Le mois dernier, nous apprenions que Riders Republic ne verrait finalement pas le jour fin février comme initialement prévu, rejoignant ainsi Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine dans la catégorie des productions repoussées sans nouvelle date. Eh bien, un petit nouveau s'invite au club, à savoir Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake...

Message à l'attention des fans de Prince of Persia : pic.twitter.com/cwTBahKf2u — Ubisoft FR (@UbisoftFR) February 5, 2021

C'est sur les réseaux sociaux qu'Ubisoft a une fois de plus pris la parole pour annoncer aux joueurs qui attendaient ce remake qu'il est désormais repoussé à une date ultérieure, sans aucune précision. Initialement prévue pour le 21 janvier, sa sortie avait déjà été décalée au 18 mars 2021, alors il est compréhensible que l'éditeur préfère ne plus trop s'avancer. La raison est ici très simple, les retours houleux de la communauté ont bien été entendus et les développeurs vont donc peaufiner leur bébé, qu'ils veulent « aussi innovant que fidèle à l'œuvre originale. »

Nous ne pouvons qu'espérer que cette attente en vaudra réellement la peine.



