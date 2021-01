Riders Republic reporté à une date inconnue, les fous de sports extrêmes devront patienter

Chaque année, les éditeurs dévoilent des périodes et dates de sortie pour certaines de leurs grosses productions et chaque année les reports sont d'actualité. 2021 ne va pas déroger à la règle et commence déjà à avoir son lot de sorties retardées en seulement deux semaines. Après Outriders chez Square Enix et Hogwarts Legacy du côté de Warner Bros. Games, c'est au tour d'Ubisoft de s'y mettre.

Ainsi, c'est l'encore assez méconnu Riders Republic dévoilé par surprise lors de l'Ubisoft Forward de septembre 2020 qui est mis sur la touche. Ce jeu de sports extrême multijoueur en monde ouvert devait alors paraître au cours de l'année fiscale en cours, le 25 février 2021, mais il n'en sera rien, puisqu'il a été repoussé à une date ultérieure cette année, sans plus de précision. Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine avaient eu aussi subi le même sort il y a quelques mois. Et dire qu'Yves Guillemot parlait seulement d'un AAA pouvant éventuellement basculer à l'année fiscale 2022 lors du bilan en mai dernier...

Au moins, comme le précise le message partagé sur les réseaux, l'équipe de développement va désormais avoir tout le temps nécessaire pour sortir Riders Republic dans les meilleures conditions. Les nombreuses éditions du jeu sont elles toujours disponibles en précommande sur Amazon.