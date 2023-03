Riders Republic : un hoverboard, des hackers et d'autres nouveautés débarquent pour la Saison 6 : Cutting Edge

La communauté encore présente de Riders Republic lui permet d'être encore soutenu par Ubisoft. Après la Saison 5 : Winter Wonderland en fin d'année dernière, place depuis hier à la Saison 6 : Cutting Edge, qui introduit de nouvelles collaborations avec Prada et Protect Our Winters, du changement pour les Tricks Battle et la motoneige freestyle, de mystérieux hackers et Riders Shogun qui viendront perturber les évènements hebdomadaires, et plus encore : le changelog complet est disponible en anglais ici.

Nous pourrons aussi acheter en parallèle un Ridge Ultimate avec 8 évènements spéciaux et des objets débloquer, ainsi qu'un Hoverboard à la maniabilité inédite : s'il faut payer pour le conserver, il pourra être essayé dans le cadre de défi à compter de la deuxième semaine de la saison.

Hoverboard

Nous avons un nouveau jouet qui vous permet de régner sur les quatre éléments : ridez sur terre et sur l'eau tout en exécutant de nouveaux tricks incroyables dans les airs. Pas de doute, vous allez mettre le feu !

Explorez différemment la Republic avec ce jouet payant qui ne fait pas partie du Pass 1 an. Le hoverboard sera disponible la seconde semaine de cette saison. Si vous hésitez, vous pourrez l'essayer gratuitement à de multiples occasions durant le programme extrêmement chargé de cette saison !

Prada

Prada est une nouvelle fois de retour dans la Republic pour que vous puissiez réaliser des tricks incroyables, mais surtout avec style ! Pour cette saison, Prada propose un nouvel event disponible pour tous où vous pourrez avoir un avant-goût du hoverboard !

Tandis que le hoverboard bénéficiera d'un skin Prada dédié, appelé le Tulip Hoverboard, votre personnage ne sera pas en reste avec les tenues Fluo Illusion et Chameleon. Cette dernière fera partie de la progression de saison, ne la manquez pas !

Le pack Ridge Ultimate

Les events les plus spectaculaires de la Republic seront disponibles dans ce pack. 8 nouveaux events incroyables, des BMX aux vélos, en passant par les skis et les snowboards... Le pack Ridge Ultimate vous fera découvrir de nouveaux sites exceptionnels. Vous aurez aussi accès à de nouvelles tenues et récompenses !

Disponibles le 29 mars dans un DLC payant, non inclus dans le Pass 1 an, certains des terrains de jeu freestyle seront accessibles à tous en free ride.

Nouvelles règles de Tricks Battle

On garde les mêmes arènes, mais on introduit de nouvelles règles pour le Tricks Battle. Au lieu de viser les plus gros tricks possible, l'objectif désormais est de dominer l'arène. Capturer une zone peut renverser le cours de la bataille. Si vous voulez connaître tous les détails et les raisons de ce changement, consultez cet article.

Protect Our Winters

L'environnement joue un grand rôle dans la Republic. Sans ces paysages fantastiques, nous ne pourrions pas admirer des panoramas aussi magnifiques durant nos explorations. Et protéger la planète a toujours été un sujet au cœur des préoccupations de l'équipe de Riders Republic.

Après le projet Rebirth et la première marche pour le climat virtuelle, nous œuvrons désormais en collaboration avec l'organisation Protect Our Winters.

« Conscience », le film dédié à leur travail, sera présenté sur l'écran géant du Ridge de nombreuses fois pour que tout le monde ait l'occasion de le voir. Il sera en français avec des sous-titres en anglais pour s'adresser au plus grand nombre.

Et bien plus encore !

Cette saison apporte beaucoup de changements. La motoneige freestyle a été dotée d'une jauge de sprint et son amortissement a été amélioré.

Vous avez toujours voulu vous approcher au plus près de l'eau, mais avez dû faire marche arrière ? Eh bien, désormais vous pourrez nager ! Plonger tête la première dans l'eau après un backflip avec le hoverboard ? Fait ! Progression de saison ? Fait !

Events hebdomadaires

Fait, bien sûr ! Un nouveau bâtiment sera présent dans le Ridge là où vous aviez l'habitude de vous téléporter jusqu'aux events hebdomadaires. Ce nouveau bâtiment change d'apparence en fonction des thèmes hebdomadaires de la saison. En parlant de thèmes, cette saison assistera au retour des Events Live, mais en plus exceptionnel ! Préparez-vous à redécouvrir vos events habituels dans une version complètement inédite ! Et les compétitions multijoueurs ne sont pas en reste. Tournois de mass race, classements, ce ne sont pas les occasions qui manqueront de vous faire un nom dans la Republic et gagner des récompenses uniques !

De nouveaux joueurs en lice !

Enfin, pour cette saison, deux nouveaux groupes identifiés ont débarqué dans la Republic et ils semblent déterminés à influencer certains events hebdomadaires... Sont-ils ici simplement pour se la couler douce et manger un burger avec Brett et Suki ? Ou Gary n'a-t-il pas eu le temps de nous prévenir ?