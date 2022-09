Riders Republic : la Saison 4 et le BMX enfin disponibles, ça va freestyler dans la Zone 52

Elle était attendue, cette Saison 4 de Riders Republic. Pas seulement car elle renouvelle le contenu traditionnel encore étoffé par la mise à jour Summer Break cet été, mais surtout car elle introduit enfin le BMX promis de longue date, et qui aurait justement dû être ajouté lors de la Saison 3.



La Saison Freestylin' permet donc enfin de profiter de cette carrière à part, dérivée du vélo avec forcément plus de tricks pour accumuler des points. Une partie des activités sera gratuite, mais l'autre sera réservée au détenteur du Year Pass. La mise à jour déployée cette semaine amène sinon Red Bull et Vans en tant que sponsors, la toute nouvelle Zone 52 à explorer, davantage de défis hebdomadaires, et des éléments de personnalisation à débloquer.



Salut, les riders !

Nous espérons que vous avez rechargé vos batteries durant l'été avec ce Summer Break et que vous êtes prêts pour la saison Freestylin' ! Découvrons ce que cette nouvelle saison apporte à la Republic, et ce dès le 14 septembre !

BMX

Eh oui, le BMX est désormais disponible dans la Republic ! Explorez la Republic sous un angle différent avec la carrière BMX ! Vous aurez le choix entre 3 disciplines : Dirt, Park et Street. Et ce n'est pas tout ! Nous vous proposons de nouveaux events et nouvelles façons de jouer pour libérer votre créativité ! Prêts à grinder n'importe quel type de rails ? Parce que maintenant c'est possible ! Vous pourrez également faire des transferts d'une rampe à une autre ! La carrière BMX sera disponible avec l'arrivée de la nouvelle saison pour tous les détenteurs du Year Pass. Les autres riders devront attendre une semaine avant de pouvoir l'acheter. Mais ils profiteront de quelques activités de BMX gratuites, comme l'intro de la carrière BMX et ils pourront explorer librement la nouvelle zone. Vous pourrez obtenir les équipements de BMX de diverses façons ! Via la carrière bien sûr, mais aussi avec la progression de saison et les défis hebdomadaires !

NOUVEAUX SPONSORS

Red Bull revient en force et pas tout seul ! Vans nous rejoint également en tant que nouveau sponsor d'exception ! Ce nouveau partenariat s'accompagne de nouveaux équipements et tenues top classe ! Et ce n'est pas tout : nous ajoutons également d'autres sponsors, comme Cult, Odyssey, We The people, Flybikes et Subrosa pour n'en citer que quelques-uns, dans le cadre du Year Pass. Lequel représenterez-vous ?

ZONE 52

Située dans le Canyonland, cette ancienne base militaire est remplie de hangars et d'antennes paraboliques. Les riders en ont pris le contrôle et l'ont transformée avec des rampes, parks, bowls et tout qu'il faut pour assurer avec votre BMX ! Parviendrez-vous à sauter d'antenne en antenne ? Mais cette zone cache bien d'autres choses ! Vous remarquerez rapidement que cette région regorge d'OVNIs dont l'un vous attend au Ridge ! Êtes-vous prêts pour votre premier contact interplanétaire ? Viennent-ils en paix ? Ne manquez pas de revenir toutes les semaines pour en connaître tous les détails. Red Bull et Vans préparent également beaucoup de choses. Vous pouvez aussi explorer librement ces lieux en dehors des events. Pourquoi ne pas essayer avec un vélo Jumbo ? Vous aurez aussi l'occasion de découvrir plein de nouveaux spots ! Comme l'hôtel Ahwahnee, les toits de Mammoth et bien plus encore !

PLUS DE PERSONNALISATION !

Si vous voulez adopter un nouveau style, ne vous limitez pas aux sponsors. Comme dans les saisons précédentes, vous pourrez vous procurer des tenues et équipements dans diverses activités, comme la carrière ou progression de saison, sans oublier nos défis hebdomadaires ! Nous vous avons également écoutés, alors attendez-vous à plus de vêtements qui reflèteront votre état d'esprit !

SCORE

Cette saison vous propose de nouvelles façons de marquer beaucoup de points, comme avec les wheelies et les grinds. Mais vous pouvez maintenant lier le tout dans un combo ! Oubliez ce que vous faisiez pour marquer des points avec les tricks aériens. Enchaîner plusieurs tricks dans un seul saut peut maintenant vous rapporter plus qu'avant ! Réussirez-vous à réaliser le meilleur score en un seul trick ?

TENDANCE DE LA SEMAINE !

Nous en avions déjà quelques-uns, mais avec cette saison, nous offrirons plus de thèmes chaque semaine ! Des défis PvP spéciaux aux mass races ou défis hebdomadaires, nous serons là partout et nous avons hâte de vous voir participer ! Et d'autres choses incroyables sont en préparation !

LAISSEZ UNE TRACE !

Vous y êtes habitués maintenant ! En participant à des events, vous affronterez des fantômes. Avec les events de BMX, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'adversaires les premiers jours. C'est pour vous donner l'opportunité de vous faire un nom dans le jeu ! Nous utiliserons le score des premiers joueurs en tant que fantômes à affronter dans les events.

Nous avons également de nouvelles tenues, de nouveaux équipements funky, de nouvelles radios et bien plus encore !