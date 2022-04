Riders Republic : mode explosif, wheeling, clans et plus encore avec la sortie de la Saison 2, Showdown

Les joueurs de Riders Republic attendent impatiemment la Saison 3 pour pouvoir enfin piloter un BMX. Elle se rapproche doucement, mais sûrement, alors que la Saison 2 sort aujourd'hui, 4 mois après la Saison 1 baptisée Winter Bash. Elle s'appelle Showdown et met en vedette un mode compétitif éponyme en 6v6.



Elle ajoute sinon des deux roues pensés pour l'attaque dénommés Juggernaut, Spider et Sniper, des Mass Races inédites, des éléments cosmétiques à débloquer, un système de Clans et même un mode Manual pour réaliser nos meilleurs wheeling et stoppies à vélo. Un peu de tout cela est montré dans la bande-annonce ci-dessus. Pour mémoire, les détenteurs du Pass 1 an débloqueront eux directement 6 kits originaux, avec en prime un accès exclusif de 7 jours.



LE CHAOS DÉBARQUE DANS LE RIDGE Sélectionnez votre jouet, récupérez des éclairs dans l'arène, stockez-les dans la zone dédiée, marquez des points et gagnez. Mais attention, les adversaires peuvent vous piquer vos éclairs avant que vous ne les stockiez ! Travail d'équipe et talent, c'est ce qui fait ce jeu, alors allez-y, riders. NOUVELLE ARÈNE, JOUETS ET PLUS ENCORE LE JUGGERNAUT

De la puissance à l'état pur. Éjectez et percutez tous les adversaires qui se mettent sur son passage.

LE SPIDER

Fourbe et agile. Posez des pièges et des sauts pour votre sécurité.

LE SNIPER

Assassin à distance. Alignez votre tir et c'est parti.

EVENTS LIVE

Restez à l'affût des events à durée limitée. Plus d'infos à venir !

