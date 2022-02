Riders Republic : un inattendu partenariat avec Prada pour débloquer du contenu gratuit

L'hiver est toujours à l'honneur dans Riders Republic, via la Saison 1 Winter Bash. En attendant la suite, c'est un évènement spécial Prada qui nous est proposé à compter de ce 8 février. Différents défis et activités vont pouvoir nous permettre de débloquer gratuitement des tenues The Flame, Wild Stripes et Camouflage Rock, ainsi que des équipements inspirés de la marque de luxe italienne.

Tout le court programme est détaillé ci-dessous.

Qui a dit qu'on ne pouvait pas avoir à la fois du talent et du style ? Découvrez les activités, tenues et équipements exclusifs que vous pourrez essayer et gagner. EVENT PRADA BEYOND THE LINE Participez à un event Prada unique ! Dans l'un des snowparks les plus emblématiques de la Republic, vous aurez l'occasion de découvrir notre nouveau contenu incluant des skis Faction x Prada Linea Rossa, le vélo Jumbo et la nouvelle motoneige freestyle. NOUVELLES TENUES PRADA Adoptez un nouveau style avec les 3 nouvelles tenues conçues par Prada ! Déverrouillez la tenue complète Wild Stripes en accomplissant les défis hebdomadaires de la Semaine 1. Déverrouillez les tenues Camouflage et The Flame via le programme de sponsor Prada. NOUVEL ÉQUIPEMENT PRADA Montrez vos talents avec un équipement au top de la mode ! Via le programme de sponsor Prada, vous pourrez gagner des équipements conçus par Prada dont un vélo, des skis et un snowboard. Relevez différents types de défis pour réussir les 20 rangs du programme.

Pour célébrer ce partenariat, Ubisoft nous invite aussi à un week-end gratuit du 10 au 14 février sur PlayStation et Xbox : si vous craquez, Riders Republic est affiché jusqu'à -50 % sur les plateformes de téléchargement pendant quelques jours. La version boîte est elle disponible à partir de 34,99 € sur Amazon.fr.