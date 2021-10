Riders Republic : le contenu post-lancement gratuit et le Pass 1 an payant détaillés, pas de BMX avant la Saison 3

Si vous avez aimé Steep, vous surveillez forcément l'arrivée de Riders Republic, le nouveau jeu de sports extrêmes d'Ubisoft Annecy. Les plus intéressés ont d'ailleurs peut-être déjà précommandé l'édition Or ou Ultime, qui donnera accès au Pass 1 An, renfermant du contenu exclusif pour les mois à venir, même si des nouveautés post-lancement gratuites sont prévues pour tout le monde.

Ubisoft commence d'ailleurs déjà à dévoiler le programme saisonnier du titre. Une pré-saison aura lieu dès la date de sortie du 28 octobre 2021, pour nous donner accès au multijoueur et à des défis hebdomadaires. Les festivités commenceront vraiment un peu plus tard avec la Saison 1, Winter Bash, introduisant des évènements live, de la progression de saison avec des éléments cosmétiques à débloquer et un mode à durée limitée, des choses qui reviendront à chaque cycle. La Saison 2, Showdown, ajoutera elle une nouvelle Arène, tandis que la Saison 3, BMX, amènera carrément cette toute nouvelle discipline au travers d'une carrière propre (promise depuis le départ), ainsi que des variantes multijoueurs, pistes et bowls dédiés.

Les acquéreurs du Pass 1 An payant obtiendront en exclusivité les Rocket Skis et Rocket Bike dès la pré-saison, puis 6 autres Kits Originaux en Saison 2, des objets cosmétiques en Saison 1 et 3, et des accès anticipés aux nouveautés d'une semaine en Saison 2 et 3.



À partir du 28 octobre, découvrez des tonnes de modes multijoueurs incroyables, goûtez à la folie des mass races et affrontez vos amis dans des Tricks battles. Avec le Pass 1 an, vous obtiendrez les Rocket Skis et le Rocket Bike, ainsi que les 2 premiers kits originaux sur 8. Durant l'année à venir, tous les riders pourront profiter de 3 saisons remplies de nouveaux événements, activités et modes de jeux ! Les détenteurs du Pass 1 an auront accès à un nouveau sport, le BMX, 2 packs cosmétiques et 8 kits originaux exclusifs ! ROCKET BIKE

Un nouveau véhicule survolté qu'il vous faudra dompter en exploration libre ! Le Rocket Bike sera accessible à tous dans des activités spécifiques, mais seuls les détenteurs du Pass 1 an pourront rider avec dans le monde ouvert. ROCKET SKIS

Dévalez les pentes enneigées de la Republic à des vitesses vertigineuses ! Les Rocket Skis seront accessibles à tous dans des activités spécifiques, mais seuls les détenteurs du Pass 1 an pourront rider avec dans le monde ouvert. MODE SHOWDOWN

Une nouvelle façon d'afficher votre talent dans un mode PvP 6v6. Disponible pour tous les détenteurs du jeu de base ! MODE BMX

Dans la Saison 3, nous sortirons un nouveau sport, le BMX, avec des terrains et des events inédits à découvrir ! PRÉ-SAISON : GRAND OPENING

À partir du 28 octobre, découvrez des tonnes de modes multijoueurs incroyables, goûtez à la folie des mass races et affrontez vos amis dans des Tricks battles. Avec le Pass 1 an, vous obtiendrez les Rocket Skis et le Rocket Bike, ainsi que les 2 premiers kits originaux sur 8.

Vous savez désormais à quoi vous en tenir jusqu'à fin 2022 ! Vous pouvez précommander Riders Republic pour 56,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Riders Republic : un trailer pour la personnalisation dévoilé