Monster Hunter Rise: Sunbreak, retour de la Jungle, nouvelles créatures, démo multijoueur et planning de contenu post-lancement gratuit !

À la fin du mois, les joueurs vont pouvoir découvrir Monster Hunter Rise: Sunbreak, une extension du jeu Switch et PC qui nous fera explorer Elgado et combattre les Trois Seigneurs, Lunagaron, Malzeno et Garangolm, et prendre part à des quêtes en compagnie de PNJ appelés Parangons, entre autres nouveautés. D'ailleurs, les 14 vidéos présentant les nouveautés des armes peuvent être retrouvées en page suivante si vous êtes intéressés. Et comme prévu, le Capcom Showcase de cette nuit a été l'occasion pour l'éditeur de reparler rapidement du jeu. Alors, quoi de neuf ?

Le producteur Ryozo Tsujimoto n'était pas venu les mains vide, avec pour commencer un excitant trailer introduisant une zone de jeu qui plaira aux fans. Oui, la Jungle va faire son retour, un environnement changeant avec le temps et disposant de sa propre faune et flore, et de ruines à explorer. Plusieurs créatures féroces se sont aussi montrées, à savoir l'Espinas venu de Monster Hunter Frontier, le Gore Magale de MH4 qui est aveugle et est capable de changer de forme en s'enrageant, l'Hermitaur Daimyo et le Rakna-Kadaki.

Une autre vidéo a ensuite été diffusée, annonçant une démo sortant ce mercredi 15 juin sur Switch et Steam, et prenant justement place dans la Jungle et permettant d'affrontant l'Astalos et le Tetranadon, mais aussi le Malzeno en difficulté avancée ! Des tutoriels et Quêtes Entraînement permettront également de se faire la main sur les nouveautés de gameplay de l'extension, et le tout sera jouable en solo comme en multijoueur sans limites.

Enfin, c'est le contenu post-lancement qui a été précisé, avec notamment le Nargacuga sélénite et la Tour interdite en zone de jeu ajoutés en août avec la première mise à jour, les suivantes étant prévues pour l'automne, cet hiver puis en 2023.

Monster Hunter Rise: Sunbreak sortira pour rappel le 30 juin, avec une version physique incluant le jeu de base, disponible en précommande à la Fnac pour 59,99 €.

