Riders Republic : vélo, ski et wingsuit dans l'ambitieux nouveau jeu multijoueur des créateurs de Steep !

Une vraie surprise à l'Ubisoft Forward de ce soir, personne n'y croyait, et pourtant, c'est bien ce qui est arrivé au terme de la conférence. L'éditeur a révélé une toute nouvelle licence produite par Ubisoft Annecy, les créateurs de Steep, épaulé par bien d'autres studios à travers le monde. Riders Republic prendra la forme d'un jeu multijoueur multisport avec du vélo, du snowboard, du ski et du wingsuit, dans lequel nous pourrons prendre part à des courses compétitives, des défis de trick, des modes en 6v6, des coupes en ligne avec des modes classés et des classements, et surtout des épreuves en Mass Start avec 50 joueurs sur la ligne de départ ! Enfin ça ce sera sur next-gen, car les consoles actuelles n'autoriseront qu'une vingtaine de participants en même temps.



Il y aura aussi une carrière solo pour se familiariser avec l'univers, les 7 parcs nationaux à explorer, les 6 disciplines, les sponsors et les équipements. Tout cela est expliqué par Ubisoft dans le texte ci-dessous, récupéré sur le site officiel du titre.

DÉCOUVREZ UN IMMENSE TERRAIN DE JEU MULTIJOUEUR

Rejoignez une énorme communauté multijoueur et découvrez une avalanche d'activités. Éclatez-vous avec d'autres joueurs dans la neige, la boue et la poussière en temps réel !

Formez une équipe avec vos amis et participez à des courses de descente, dominez la carte dans des compétitions équipe contre équipe, ou relevez des défis dans des événements et modes PvP. Si vous voulez une dose d'adrénaline, lancez-vous dans des courses Mass Start et franchissez la ligne d'arrivée en premier. Préparez-vous à vivre des trucs de dingue !

PRÉSENCE SOCIALE

Affrontez plus de 50 JOUEURS SIMULTANÉMENT en temps réel et assistez aux plus belles victoires et aux plus grandes défaites dans un monde palpitant ! Retrouvez une communauté sauvage de riders dans des hubs sociaux animés. Allez-y, ridez !

MODES MULTIJOUEURS

Jouez avec ou contre vos amis dans plein de modes multijoueurs différents :

Montrez qui est le boss dans des événements PvP dans toute la carte comme des courses et des compétitions de tricks.

Participez à des modes d'arène PvP en équipe 6 vs 6 joueurs.

Affrontez les meilleurs dans le mode Online Cups, le mode PvP classé, et hissez-vous dans le classement.

Montrez au monde ce que vous avez dans le ventre !

COURSES MASS START

Ne manquez pas les courses Mass Start ÉPIQUES avec plus de 50 joueurs ! Regardez devant vous et gardez votre calme tandis que vous vous battez pour atteindre la première place. Le premier arrivé en un seul morceau remporte la couronne ! Adrénaline garantie.

PARCOUREZ UN IMMENSE MONDE OUVERT

Des montagnes enneigées aux canyons arides, explorez librement un immense monde ouvert inspiré des célèbres parcs nationaux américains : Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain, Grand Teton... tous rassemblés dans un seul endroit. Voilà ce qu'on appelle la liberté !

Il y a aussi une tonne d'opportunités d'exploration dans ce terrain de jeu riche : des objets à récupérer, des lieux à découvrir, des spots d'acrobatie et des histoires de montagne à découvrir. En route !

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ

Rejoignez une communauté de riders vifs et intrépides en quête de sensations fortes et adoptez leur esprit audacieux.

Progressez en jouant à différents modes de jeu et obtenez de nouveaux équipements pour affirmer votre style et frimer au sein de la communauté. Soyez qui vous voulez et montrez à ce monde ouvert immense et sauvage de quoi vous êtes capable. C'est le moment de briller !

DÉCIDEZ DE LA CARRIÈRE DE VOTRE RIDER

Atteignez le sommet du classement dans le mode Carrière et testez 6 carrières différentes, jouables en solo ou en PvP.

Remportez les compétitions les plus célèbres comme le Red Bull Rampage ou les X-Games, et améliorez vos résultats au fil des saisons. Devenez une légende dans tous les sports que vous aimez et prouvez votre supériorité en gagnant des championnats avec votre propre équipe pro. À vous de jouer !

DÉCOUVREZ PLEIN DE SPORTS OUTDOOR

Travaillez vos tricks en freestyle dans des snowparks, des environnements ruraux ou urbains et assouvissez votre soif de vitesse dans des courses Freeride, en Haute montagne et Cross-country !

VÉLO

Vous êtes plutôt freestyle sur des pistes de slopestyle et freeride de ouf ou vous préférez les courses d'enduro, de descente, de gravel et de cross-country ? À vous de choisir !

SNOWBOARD

Faites votre choix : freestyle dans des snowparks, des environnements ruraux et urbains ou courses effrénées en freeride, haute montagne et cross-country !

SKI

Travaillez vos tricks en freestyle dans des snowparks, des environnements ruraux ou urbains et assouvissez votre soif de vitesse dans des courses Freeride, en Haute montagne et Cross-country !

VOL EN WINGSUIT

Repoussez vos limites (et celles de vos adversaires) en pratiquant le vol de proximité en wingsuit ! Défiez les lois de la vitesse et de la gravité dans des courses de rocket-wingsuit ! C'est parti !

JOUEZ DANS LA COUR DES GRANDS

Déverrouillez des sponsors légendaires et faites-vous un nom en vous faisant inviter à des événements emblématiques. Signez ici s'il vous plaît.

Rossignol

Salomon

Red Bull

Canyon

Santa Cruz

Burton

Commencal

Specialized

PROGRESSION DE CARRIÈRE

En mode Carrière, tu commenceras en tant que rider de talent en quête d'opportunités de carrière dans les 6 domaines suivants :

BMX freestyle

Course de vélo

Ski freestyle

Course de ski

Wingsuit

Wingsuit propulsée

Chacune de ces carrières proposera une variété d'événements et d'activités pour tester tes compétences et progresser.

Durant ton périple, un mentor, Brett Nale, te guidera en te donnant des conseils et te dégotera des sponsors exclusifs de grandes marques.

Tu le rencontreras durant la progression de carrière et c'est également lui que tu entends dans la vidéo d'aperçu du jeu.

Brett (âge 41) est une véritable légende. Si tu rencontres Brett un jour dans la vraie vie, il te saluera avec une poignée de main franche et enthousiaste ou un check. Il a passé la majeure partie de son temps près de la montagne et entouré de nature ; il est costaud, robuste et intrépide. Brett s'est fait un nom sur la scène émergente du freeride vers la fin des années 90. Il est connu pour envoyer du lourd un VTT et dévaler d'énormes pentes à ski que peu osent défier. Cyclistes, skieurs et snowboardeurs, tous le considèrent comme le meilleur athlète multi-sports de tous les temps, car il a fait des trucs que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer.

Récemment, il a dédié sa vie à la nouvelle génération d'athlètes qui montent, en les guidant dans les événements, en cherchant des sponsors et en les encourageant à se faire un nom. Mais quel est le rêve ultime de Brett ? Dénicher un athlète multi-sports qui a le potentiel de devenir un champion dans l'épreuve inter-discipline la plus spectaculaire de toutes : le « Rider’s Ridge Invitational ». Même si Brett ne ride plus qu'occasionnellement, il vit toujours à 100 à l'heure avec pour objectif de rafler plus que de l'or.

ÉQUIPEMENT ET TENUES

L'équipement que tu obtiens durant ta progression de carrière et les activités dans le jeu auront des statistiques qui te permettront de peaufiner ton style de jeu. Ton objectif sera de trouver le meilleur équipement adapté à chaque scénario, comme le vélo parfait pour réaliser des tricks ou la planche de snowboard la plus rapide pour gagner la prochaine course.

Quand on parle d'équipement, il s'agit de vélos, snowboards, skis, wingsuits et wingsuits propulsées. Tu peux également obtenir des tenues d'ordre cosmétique en progressant dans le jeu ou dans la boutique du jeu. Ces tenues n'auront aucun impact sur le jeu et seront purement esthétiques.

LE MONDE DE RIDERS REPUBLIC

Riders Republic se déroule aux États-Unis dans 7 des parcs nationaux les plus emblématiques :

Mammoth Mountain

Yosemite

Grand Teton

Sequoia Park

Bryce Canyon

Zion

Canyonland

Nous pensons que ces différents lieux se prêteront parfaitement aux divers sports extrêmes disponibles dans le jeu.

Le monde est construit autour de l'assemblage de cartes altimétriques réelles de régions américaines à l'échelle 1:1, mais il ne s'agit pas d'une reproduction exacte de chacun des parcs nationaux. Nous avons pris quelques libertés créatives pour optimiser les opportunités de jeu et avons légèrement modifié ces montagnes pour rendre les activités dans le jeu encore plus exaltantes.

ORIGINE DE RIDERS REPUBLIC

Le développement de Riders Republic a commencé il y a 3 ans dans le studio Ubisoft Annecy. En nous inspirant de notre longue expérience en matière de sports de plein air et de jeux multijoueurs, nous voulions créer un monde ouvert en ligne qui répondrait aux attentes des riders qui cherchent à placer le dernier trick démentiel ou à réaliser le meilleur temps, tout en partageant leur passion pour les sports extrêmes en montagne avec leurs amis.

Une fois l'étape de conception terminée, cette petite équipe s'est rapidement agrandie et aujourd'hui d'autres studios Ubisoft se sont joints comme partenaires. Riders Republic est maintenant une collaboration entre Ubisoft Annecy et Ubisoft Montpellier, Ubisoft Belgrade, Ubisoft Pune, Ubisoft Berlin, Ubisoft Kyiv, Ubisoft Odesa.

RIDEZ DANS LA NEXT GEN

Riders Republic tournera en 60 fps sur les consoles de la prochaine génération et affichera plus de 50 joueurs simultanément à l'écran. Grâce à un gameplay et à un contrôle de la caméra particulièrement intuitif combiné à un système innovant pour déclencher des tricks spéciaux, tous les joueurs, qu’ils soient occasionnels ou hardcore, pourront profiter pleinement du plaisir du jeu dès la première partie.

PLUS DE DÉTAILS À VENIR

Riders Republic se prépare pour son grand lancement le 25 février 2021 et l'équipe est ravie de partager d'autres détails via les blogs de développeur approfondis qui seront publiés toutes les 2 semaines. Le premier blog répondra aux questions les plus pressantes, alors reste à l'affût des fils d'actualité officiels de Riders Republic pour plus d'infos.