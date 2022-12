Riders Republic célèbre l'hiver et les X-Games avec sa Saison 5 : Winter Wonderland

Vous jouez encore à Riders Republic plus d'un an après sa sortie ? Vous n'êtes à priori pas les seuls, car après avoir bouclé son Année 1 avec une Saison 4 basée sur le freestyle introduisant enfin le BMX, Ubisoft déploie aujourd'hui une Saison 5 sous-titrée Winter Wonderland avec quelques nouveautés pour occuper la communauté.



La mise à jour qui l'accompagne amène ainsi la possibilité de sauter en marchant pour déclencher des tricks d'une manière inédite, des classements en ligne qui sortent enfin de leur bêta, des cosmétiques en partenariat avec The North Face et Assassin's Creed, et surtout 11 semaines de défis hebdomadaires gratuits pour tous, autour de l'hiver et des X-Games. Le changelog complet peut être retrouvé en anglais ici, mais ces nouveautés sont résumées ci-dessous.

CHANGEMENT DE RYTHME Tout d'abord, nous voulons vous faire part d'un changement de tempo pour les correctifs. Jusqu'à présent, nous vous proposions au milieu de la plupart des saisons un correctif avec les derniers contenus. Si cette fréquence apportait du dynamisme, cela générait plus de contraintes que d'avantages. Donc, à partir de la saison 5 et pour tout futur contenu, nous nous concentrerons sur un seul correctif, mais qui sera exhaustif. Cela permettra à l'équipe d'avoir plus de temps pour vous offrir des saisons passionnantes remplies de contenus additionnels. Nous avons hâte de vous présenter ce qui vous attend ! NOUVELLES FONCTIONNALITÉS L'une des nouvelles fonctionnalités de cette saison vous a été présentée en douce il y a peu ! Alors, écoutez bien. À partir de maintenant, si vous n'avez pas votre équipement sur vous, vous aurez la capacité de sauter tout en marchant ou courant ! Aussi simple que cela puisse paraître, une nouvelle dimension de tricks s'offre à vous ! Que vous vous inspiriez de cette vidéo ou que vous laissiez libre cours à votre imagination, partagez ce que vous faites avec cette nouvelle option ! Montrez-nous ce dont vous êtes capables. De quelle hauteur oserez-vous sauter ? CLASSEMENTS En bêta depuis quelque temps, les classements perdent ce statut avec cette nouvelle saison ! L'une des principales améliorations consiste à vous empêcher de revenir sur vos pas. Certains d'entre vous sont devenus des grimpeurs professionnels. Mais il est maintenant temps de tout faire pour devenir le meilleur sur chaque saut. Faites bon usage de cet atout majeur que vous avez acquis ! NOUVEAUX PARTENARIATS Comme pour les saisons précédentes, de nouveaux noms font leur entrée. Cette fois, c'est The North Face qui rejoint la Republic en tant que sponsor ! Avec son logo inspiré du Half Dome à Yosemite, nous sommes certains que les riders l'accueilleront les bras ouverts ! D'autres visages familiers sont également de retour ! Préparez-vous à briller dans la Republic avec Prada ! Ils feront aussi tous deux partie de la progression de saison pour avoir une chance de déverrouiller des objets légendaires ! Mais ce n'est pas tout ! Un autre jeu d'Ubisoft débarque dans la Republic. Pour célébrer son 15e anniversaire, nous vous proposons des tenues, emotes et plus encore ! Rejoindrez-vous la Confrérie ? THÈME HEBDOMADAIRE Le concept n'a plus de secret pour vous maintenant ! Mais à chaque semaine son thème spécifique. Qu'il s'agisse d'une collaboration, d'un événement de la vie réelle ou de fêtes, cette saison sera haute en couleur ! Cette saison, nous allons pimenter la compétition ! Durant les 5 premières semaines, nous vous proposerons la même playlist FFA qui mettra l'accent sur les tricks. Mais pourquoi une playlist de 5 semaines, vous demandez-vous ? Nous suivrons les victoires dans la 1re division. Ceux qui auront le plus de victoires verront leur nom affiché sur le Ridge ! (Sans autre reconnaissance que la gloire éternelle !). Nous ferons une pause d'une semaine. Ensuite, ce sera uniquement du 1v1 ! Les champions seront également affichés sur l'écran, mais la récompense de casque exclusive sera disponible pour tous... Tant que vous cumulez assez de victoires ! Et après avoir montré de quoi vous étiez capables dans des duels, vous pourrez vous affronter une 3e fois dans une playlist FFA de course ! Vous en voulez encore plus ? Nous mélangerons les courses sans collision aux Mass Races Guerriers. Et surprise ! Nous éteindrons la lumière. Préparez-vous à des Mass Races Guerriers Fantômes ! Et pour finir cet article en beauté, nous allons exaucer vos souhaits concernant les défis hebdomadaires. À partir de maintenant, ils seront tous entièrement gratuits !

