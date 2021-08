Riders Republic : la bêta lancée pour quelques chanceux, un trailer pour la personnalisation dévoilé

Un temps prévu pour le début d'année, Riders Republic a finalement été repoussé à cet automne, histoire de laisser plus de temps aux créateurs de Steep de finaliser leur aventure sportive. Les joueurs sont néanmoins invités à la tester avant l'heure dans le cadre d'une bêta, qui vient de débuter ce lundi et se terminera le 25 août : il n'est pas trop tard pour vous inscrire sur le site officiel et espérer récupérer un code d'accès.

Dans le même temps, Ubisoft a dévoilé une bande-annonce dédiée à la personnalisation. Le joueur pourra ainsi choisir l'apparence de son avatar, mais aussi le costume qu'il porte, en mélangeant pourquoi pas des tenues professionnelles à des accoutrements plus funs, qui pourront pour la plupart être débloqués via des défis lancés par des sponsors, ou des objectifs hebdomadaires. D'autres pourront être achetés en échange de Bucks, la monnaie virtuelle du jeu, ou des Pièces Republic, la monnaie premium correspondant à de l'argent bien réel. Et, jeu de course oblige, nos vélos, wingsuits et autres véhicules pourront être customisés avec de l'équipement modifiant leurs statistiques.

La date de sortie de Riders Republic, c'est désormais pour le 28 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 62,99 € sur Amazon.fr.