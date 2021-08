Riders Republic : des sensations fortes et des dates dans la bande-annonce de la bêta

Le mois dernier, Ubisoft a malheureusement encore reporté la date de sortie de Riders Republic alors que celle-ci avait été dévoilée au cours de l'E3 2021, dernière apparence du jeu où nous avions fait le plein de gameplay. Une bêta avait alors été annoncée, sans plus de détails. L'éditeur revient désormais à la charge, courte bande-annonce à l'appui.

Bon, nous n'en savons pas forcément beaucoup plus avec cette vidéo, car seule la période durant laquelle nous pourrons essayer Riders Republic a été dévoilée. Étrangement, cette bêta ne se déroulera pas en week-end, mais en début de semaine, du lundi 23 au mercredi 25 août. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit de vous enregistrer sur le site officiel et espérer être sélectionné. Vous pourrez télécharger le client à compter du 21 août.

Un communiqué a lui donné plus de détails sur les modes qui seront disponibles, jouables avec cinq autres joueurs en utilisant les trois carrières que sont Courses Vélo, Tricks Ski/Snow et Air (rocket-wingsuit et wingsuit). Chaque joueur inscrit pourra également inviter deux amis pour s'amuser avec.

Mass Races : plus on est de fous, plus on rit ! Cette affirmation est d'autant plus vraie dans Riders Republic, où les joueurs pourront participer à des courses multisports épiques qui réuniront plus de 50 joueurs*. De nouvelles courses apparaîtront au hasard sur la carte toutes les heures. Les joueurs devront donc être réactifs et se préparer à surveiller leurs angles morts, à protéger leur position et à rester agiles s'ils veulent être les premiers à franchir la ligne d'arrivée.

Pour rappel, Riders Republic sortira le 28 octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia. L'édition limitée peut être précommandée sur Amazon à partir de 62,99 €.