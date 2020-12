Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, une version Switch et une upgrade next-gen gratuite listées par Ubisoft

Il aurait dû voir le jour en janvier, mais Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake a finalement été repoussé de deux mois pour affiner sa qualité autant que possible. Sa date de sortie est à présent calée au 18 mars 2021 sur PC (Uplay+ et Epic Games Store), PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X et S.

Ubisoft n'avait pas encore trop évoqué le sujet, mais l'upgrade next-gen gratuite devrait être possible. L'information a en effet été ajoutée à la description du titre sur l'Ubisoft Store, et n'a rien d'étonnant au vu de la politique appliquée par l'éditeur pour ses autres cross-gen.

Achetez Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake sur PlayStation®4 ou Xbox One et mettez à niveau votre jeu vers la version nouvelle génération (PlayStation®5 ou Xbox Series X) sans frais supplémentaires.

En revanche, ce qui est plus surpenant, c'est que la boutique officielle liste désormais... une version Switch ! Le projet n'a pour rappel pas encore été annoncé sur cette plateforme, même si des rumeurs voyaient déjà un portage sur la console de Nintendo. Les précommandes ne sont pas possibles, et ladite version Switch n'est pas non plus mentionnée partout, alors s'agit-il d'une simple erreur humaine, ou les développeurs se sont-ils bien rendu compte qu'une édition portable était finalement possible ?

Affaire à suivre, mais d'ici là, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake peut être précommandé pour 39,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, la direction artistique qui divise les joueurs est un choix volontaire