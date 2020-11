RUMEUR sur Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, un revendeur grec liste le jeu sur Nintendo Switch

Alors que Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake a été officialisé en vidéo, les rumeurs ne faiblissent toujours pas en attendant la sortie du titre, qui est fixée pour rappel au 21 janvier 2021 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Avant l’officialisation de la production, l’analyste Daniel Ahmad avait affirmé que le titre ne sortirait pas sur Switch.

Il faut croire que les revendeurs frappent toujours au moment opportun puisque Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake a été listé sur Switch par le revendeur grec Game Explorers. Au prix de 37,89 €, ce dernier est également prévu pour le 21 janvier 2021. Une fois de plus, cette information est à prendre avec de grosses pincettes et il reste donc à voir si Ubisoft prendra la parole afin de confirmer la chose. Wait and see...

