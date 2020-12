Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, la date de sortie repoussée selon Ubisoft République tchèque

Depuis son annonce à l'Ubisoft Forward de septembre, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake s'est fait oublier, et n'a pas eu droit à de nouvelles apparitions officielles depuis. Sa date de sortie était pourtant calée au 21 janvier 2021 sur PC, PS4 et Xbox One, qui approche à grands pas.

Mais il fallait s'en douter : en 2020, personne n'échappe aux reports, COVID-19 oblige. C'est par le biais de sa branche tchèque qu'Ubisoft a officialisé le report de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake au 18 mars 2021. L'annonce n'a pas encore été relayée dans le reste du monde, peut-être parce que les responsables tchèques ont révélé l'information trop tôt : Ubisoft devrait sans doute partager le communiqué à l'international d'ici ce soir, ou dans la semaine.

Salutations, fans de Prince of Persia ! Lors de notre conférence numérique Ubisoft Forward, nous avons fièrement annoncé le retour de Prince de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake. Nous sommes ravis de pouvoir remettre ce jeu entre vos mains alors que nous racontons l'histoire de Prince et Farah dans l'incroyable Perse du 11e siècle. Cependant, 2020 a été une année pas comme les autres. Aujourd'hui, nous souhaitons vous informer que nous avons besoin de plus de temps pour terminer le jeu. En raison de cela, la date de sortie de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake a été déplacée au 18 mars 2021. Nous pensons que c'est la bonne décision pour nous assurer de vous offrir un jeu que vous aimez. Merci pour votre patience et votre soutien continu au Prince of Persia, et nous espérons que vous resterez en sécurité et en bonne santé pendant cette période des fêtes.