Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, le Prince of Persia de 1989 sera inclus, d'autres surprises prévues

Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake a été annoncé cette semaine, et toutes ses promesses sont dans son titre. Il nous permettra de retrouver le jeu culte de 2003 avec un gameplay modernisé et des graphismes revisités, notamment avec une direction artistique voulue, mais qui divise les fans.

Le projet pourrait cependant nous surprendre avec quelques bonus, en témoigne le site officiel du jeu.

ENRICHISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE GRÂCE À DES BONUS

Débloquez Prince of Persia, le jeu original de 1989 (la version sur Mac de 1992) au fil de vos aventures et accédez-y quand vous le désirez depuis le menu principal. De nombreuses autres surprises vous attendent !

Oui, le Prince of Persia de 1989, ou plutôt son portage Mac de 1992, pourra être débloqué et joué depuis ce Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake. De « nombreuses autres surprises » sont également promises, laissant la porte ouverte à tous les fantasmes des fans. Ubisoft aura le temps de nous en reparler, le jeu est attendu pour le 21 janvier 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X et S, Xbox One et PC, et vous pouvez le précommander pour 39,99 € chez Amazon.fr.