Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, un gros studio arrive aider Ubisoft Montréal

Si Ubisoft avait su qu'il serait si difficile de développer un remake à Prince of Persia : Les Sables du Temps, il ne se serait sans doute pas lancé dans cette aventure. Le titre a été officialisé en 2020 et était à l'origine développé par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, mais le projet n'allait visiblement pas dans la bonne direction et c'est carrément Ubisoft Montréal qui a repris les rênes, lui qui est connu pour les Assassin's Creed et surtout le Prince of Persia : Les Sables du Temps de 2003.

Le remake était encore en phase de conception l'année dernière, laissant penser que le projet a été recommencé à zéro. Mais visiblement, même Ubisoft Montréal n'a pas toutes les ressources pour développer Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, car un autre studio arrive à la rescousse pour l'aider dans sa tâche. Ubisoft Toronto annonce qu'il « se joint au développement du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps ». Le développeur des derniers Far Cry et Watch_Dogs va ainsi « apporter la créativité, l'expertise et la technologie mise à jour » de son studio pour « rafraîchir ce classique bien-aimé » en compagnie d'Ubisoft Montréal.

Voilà donc deux studios majeurs qui travaillent sur Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake, de quoi rassurer les fans. Verrons-nous le jeu lors de l'Ubisoft Forward le 10 juin prochain ? Rien n'est moins sûr, le programme est déjà bien chargé. Vous pouvez sinon déjà retrouver Prince of Persia : The Lost Crown à partir de 23 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.