Skull and Bones : Ubisoft repousse à nouveau la date de sortie, cette fois à l'année prochaine, une bêta ouverte promise

Après plusieurs années de galère dans son développement, Skull and Bones avait enfin levé l'ancre à destination de nos PS5, Xbox Series X|S et PC en faisant son retour médiatique en juillet, levant la grand-voile pour exhiber ses fonctionnalités sur ordinateurs durant la gamescom et armant ses canons pour l'Ubisoft Connect en tirant une salve de vidéos. Pour autant, il n'arrivera pas à bon port comme prévu le 8 novembre, à croire qu'une tempête est survenue sans prévenir...

Eh oui, Ubisoft vient d'annoncer un nouveau report de Skull and Bones à l'année prochaine, plus précisément au 9 mars 2023. Voici de quelle manière il est cette fois justifié sur le site de l'éditeur, repris dans les grandes lignes sur les réseaux sociaux :

Ahoy, corsaires. Notre équipe travaille dur pour peaufiner et équilibrer l'expérience avant le lancement mondial. En conséquence, nous avons pris la décision difficile de déplacer notre date de sortie au 9 mars 2023. Nous sommes très impatients que vous mettiez tous la main sur Skull and Bones et plongiez tête la première dans le monde dangereux et passionnant du développement de votre propre empire pirate. Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous avons décidé de prendre un peu plus de temps pour nous assurer que nous pouvons vous offrir exactement cela.

Pour les plus impatients d'entre vous, nous sommes également très heureux de vous annoncer que nous organiserons prochainement une bêta ouverte du jeu. Nous partagerons plus de nouvelles sur la façon dont vous pouvez vous inscrire pour vous inscrire bientôt, alors gardez vos longues-vues braquées sur nos médias sociaux pour plus de nouvelles et d'annonces.