Beyond Good & Evil 2 : Ubisoft en reparle enfin à l'occasion de la sortie de la 20th Anniversary Edition

Comme annoncé la semaine dernière, c'est ce mardi 25 juin qu'a été lancé Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition sur toutes les principales plateformes du marché au format numérique et vous pouvez donc vous le procurer au prix de 19,99 €. Oui, pas de quoi se ruiner pour retrouver Jade. À cette occasion, Ubisoft a pris la parole sur Twitter / X, révélant que ce remaster est le fruit de la collaboration entre Virtuos Games pour le développement et le studio d'origine Ubisoft Montpellier côté supervision. Après le retrait des précédentes versions de certaines plateformes, l'éditeur a également éclairci ce point en précisant que la version d'origine sur PC restera disponible sur l'Ubisoft Store, via Ubisoft+ et chez GOG (vendu 1,49 € actuellement). Le doublage original a lui été conservé (français, anglais, allemand, espagnol, italien et néerlandais), avec une localisation des textes en portugais brésilien, coréen, japonais, chinois traditionnel et simplifié, russe et polonais. L'inversion individuelle des axes de caméra est par ailleurs possible en contrôlant Jade, l'hovercraft et le Beluga. Les fans super attentifs avaient décelé Rayman dans la dernière bande-annonce et il y aura notamment une vidéo à découvrir dans la galerie anniversaire. Mais c'est un autre point mentionné qui intéresse le plus les joueurs.

Si son nom était déjà mentionné dans le communiqué de presse que nous avions reçu, Ubisoft a donc publiquement déclaré que « Beyond Good & Evil 2 est toujours en développement » et que les développeurs ont hâte que nous en découvrions plus au sujet du passé de Jade dans cette 20th Anniversary Edition. Pour rappel, une nouvelle chasse au trésor doit justement nous en apprendre plus sur son passé. Et après toutes ces années, il est bon de repréciser que Beyond Good & Evil 2 n'est pas une suite, mais une préquelle, du moins si cet élément central n'a pas changé depuis. Jade apparaissait donc à la fin du trailer cinématique de 2018... en tant qu'ennemie, nous laissant avec bien des questions en tête.

Espérons qu'il ne faille pas attendre plusieurs années avant d'à nouveau entendre parler de ce deuxième épisode.