Ubisoft va tuer l'un de ses meilleurs jeux de course, les fans en colère

En 2014, Ivory Tower lançait son premier jeu, The Crew. Un jeu de course édité par Ubisoft, premier volet d'une nouvelle franchise et le studio a d'ailleurs été racheté l'année suivante par l'éditeur. The Crew Motorfest est sorti cette année, mais concernant le premier volet, c'est une triste nouvelle qui vient d'être annoncée.

Sur Steam, la page de The Crew a été mise à jour, il n'est désormais plus possible de l'acheter. Mais surtout, les serveurs vont fermer le 31 mars 2024, les joueurs ne pourront donc plus lancer The Crew et y jouer. 10 ans, c'est donc la durée de vie d'un jeu Ubisoft, même si vous l'avez acheté plein pot à l'époque... Une pratique qui rappelle encore une fois que les joueurs n'achètent pas réellement un jeu en version numérique, ils ne font que le louer tant que les serveurs tiennent debout. Récemment, c'est PlayStation qui a fait le coup en annonçant la suppression du catalogue Discovery TV.

Ubisoft n'a pour l'instant pas communiqué sur ce gros changement, outre via la page Steam du jeu. Mais la boutique du studio ne référence plus The Crew premier du nom, seulement ses suites. Les versions Ubisoft Connect, PlayStation 4 et Xbox One vont-elles subir le même sort ? Affaire à suivre.

Bien sûr, il reste la solution des versions physiques, The Crew Motorfest est d'ailleurs disponible à partir de 39,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac, mais nombreux sont les jeux d'Ubisoft à nécessiter une connexion Internet même pour jouer en solo...