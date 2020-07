S.T.A.L.K.E.R. 2 : enfin un trailer pour le retour à Tchernobyl, avec une exclusivité console pour la Xbox Series X

Le Xbox Games Showcase nous a permis de découvrir le premier trailer de S.T.A.L.K.E.R. 2, la suite tant attendue du FPS de 2007. Il nous plonge dans l'ambiance sombre et glauque de Tchernobyl, que nous explorerons à nouveau dans la peau d'un chasseur de primes.

Le responsable presse Zakhar Bocharov a longuement évoqué l'historique de la licence et les promesses de cette suite sur le site officiel Xbox. Attendez-vous à une Zone à explorer en monde ouvert, un univers dynamique qui ne donnera jamais la même aventure grâce à la technologie A-Life 2.0, et des graphismes forcément modernisés par rapport au premier volet.

Le premier trailer de S.T.A.L.K.E.R. 2 a été dévoilé et nous sommes ravis de pouvoir le partager avec les joueuses et les joueurs du monde entier. Nous espérons que vous avez été à la fois surpris et heureux pendant le Xbox Games Showcase, c’était notre but premier.

Dès les premières heures du développement, nous avons imaginé un titre qui pourrait à la fois satisfaire nos fans et rester accessible à celles et ceux qui découvriraient notre univers. Dans cette première vidéo, vous pouvez déjà vous représenter l’atmosphère de notre jeu et avoir une idée du monde que vous devrez traverser.

La Zone a toujours été au cœur de la franchise S.T.A.L.K.E.R. Nous la considérons comme un personnage à part entière de la série, qui revêt une importance capitale. Dans le monde que nous avons créé, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 n’était pas la seule. Une deuxième explosion s’est produite en 2006 et la Zone fut ainsi née. C’est un endroit dangereux, rempli de mutants, de radiations mortelles et d’une énergie anormale étrange.

Mais la Zone n’est pas simplement un endroit isolé à éviter, c’est une menace pour l’humanité tout entière. Pourtant, les explorateurs continuent à s’y rendre.

Les chasseurs de prime s’enfoncent profondément dans la Zone, attirés par ses trésors et ses étrangetés. Certains d’entre eux cherchent à fuir leur passé, ou sont aveuglés par l’argent, d’autres encore souhaitent avant tout découvrir la vérité derrière ses mystères. Mais peu importe ce qui les motive : ces gens sont tous connus sous le nom de S.T.A.L.K.E.R.s.

Vous êtes l’un d’entre eux.

Avec S.T.A.L.K.E.R. 2, nous avons enfin pu concrétiser la vision que nous avions toujours eue. Pour la première fois dans la série, vous serez libre d’explorer la Zone comme vous l’entendrez. Vous allez découvrir un monde ouvert post-apocalyptique immense, l’un des plus grands que vous ayez pu explorer.

Mais il s’agit également du monde le plus immersif que nous ayons jamais créé, nous l’avons conçu avec tout l’amour et la passion que ce contexte mérite. Grâce à la technologie la plus avancée que nous ayons eu la chance d’utiliser, la Zone n’a jamais été aussi belle. Et ce sera à vous de la conquérir, ou de vous y perdre pour toujours.

Les monstres comme les factions qui peuplent la Zone interagissent constamment entre eux. Les jeux précédents de la série usaient du système A-Life, destiné à simuler un monde vivant. Nous avons réinventé ce système pour obtenir A-Life 2.0. C’est lui qui contrôlera le monde et le comportement de ses personnages et autres mutants, créant un mouvement perpétuel dans la Zone, la rendant vraiment vivante. Un nombre incalculable d’événements et de rencontres pourront intervenir à chaque moment, même si vous ne serez pas forcément là pour en témoigner…

Chaque joueuse, chaque joueur de S.T.A.L.K.E.R. 2 vivra une expérience unique. Bien sûr, nous ne pouvons pas compter exclusivement sur A-Life 2.0 pour rendre ce rêve possible, vous resterez l’auteur de votre propre histoire. Les décisions que vous prendrez auront évidemment des conséquences immédiates, mais influenceront également le monde en lui-même. Nous sommes en train de concevoir une histoire épique, aux embranchements multiples et aux nombreuses fins. Vous devrez faire des choix difficiles régulièrement et faire face aux conséquences qu’ils entraîneront avec courage.

Tous ces éléments font de S.T.A.L.K.E.R. 2 le plus ambitieux des jeux que nous ayons développés. Nous mettons tout notre cœur à l’ouvrage pour créer l’expérience S.T.A.L.K.E.R. ultime.

La Xbox Series X est à la hauteur de ces ambitions. La puissance de la console de nouvelle génération de Microsoft, qui ne nécessite aucun compromis de notre part, a permis à notre studio d’envisager pour la première fois de notre histoire la sortie de l’un de nos jeux sur console. Nous sommes également ravis que notre titre soit disponible dans le Xbox Game Pass dès sa sortie : les joueuses et les joueurs ne connaissant pas notre univers pourront ainsi le découvrir, en tomber amoureux et devenir les S.T.A.L.K.E.R.s de demain. Nous partageons une philosophie avec Microsoft : celle de privilégier avant toute chose les joueuses et les joueurs.