S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl change de nom, c'est évidemment politique

Tout comme de nombreuses personnes vivant en Ukraine, GSC Games est particulièrement touché par la guerre qui ravage le pays depuis plusieurs semaines, depuis que des troupes russes ont franchi la frontière. Le studio a vite réagi à cette attaque puis a décidé de mettre en pause le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

D'après le journaliste Pavel Dobrovsky, le studio aurait d'ailleurs déménagé en République tchèque, à Prague, pour terminer le développement du jeu. Mais, tout aussi discrètement, GSC Games a changé le nom de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl sur Steam, qui s'appelle désormais S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Ce n'est évidemment pas anodin, comme le rappelle PC Gamer, il s'agit là de la prononciation de la ville en ukrainien, la précédente ayant été instaurée par les russophones. Le studio veut rappeler que l'Ukraine est bien indépendante, avec sa propre langue et sa propre culture. Il en va de même pour Kyiv, la capitale du pays, qui est l'orthographe locale correcte, Kiev étant là encore un nom russe.

Une simple lettre qui change beaucoup de choses pour les Ukrainiens, mais qui ne va pas bouleverser le jeu, contrairement à la guerre qui fait rage. Officiellement, le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est toujours en pause, mais vous pouvez encore précommander le jeu à 59,99 € à la Fnac, même si la date de sortie fixée au 8 décembre 2022 devrait être repoussée.