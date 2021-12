S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, de nouvelles captures en vue FPS plus vraies que nature

GSC Game World aura mis plus d'une décennie à accoucher d'un nouvel épisode de sa saga phare, arrêtée nette avec S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat en 2010. Chaque apparition de sa suite, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, est donc scrutée avec impatience, surtout maintenant que la sortie approche.

Le FPS mêlant horreur et simulation proposera une immersion dans la Zone, un territoire radioactif dans lequel nous devrons gérer notre faim, notre sommeil, nos saignements, notre contamination bien évidemment, mais aussi quelques créatures peu ragoûtantes. Nous en entrapercevons certaines dans la nouvelle série de screenshots dévoilée par PC Gamer cette semaine, qui permettent aussi d'apprécier les superbes graphismes de l'expérience. Le cycle jour/nuit, des armes et d'étranges cailloux en lévitation sont également visibles.

Reste désormais à voir si cette aventure sous Unreal Engine 5 sera aussi belle une fois sur nos écrans. La date de sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl est calée au 28 avril 2022 sur PC et Xbox Series X|S : vous pouvez précommander le jeu au prix de 59,99 € chez Amazon.fr.

