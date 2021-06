E3 2021 : S.T.A.L.K.E.R. 2, première vidéo de gameplay dans la Zone et date de sortie pour le jeu à Pripyat

Lors de la conférence Xbox & Bethesda Showcase, GSC Game World a dévoilé la première bande-annonce de gameplay de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, son jeu de survie dans une zone radioactive pour le moins mystérieuse. Oubliez tout ce que vous savez sur Tchernobyl, voici la Zone :

Autour d'un feu de camp, le stalker que nous incarnerons se remémore ses expéditions dans la Zone, faites de rencontres dangereuses avec des créatures, d'exploration de marais inquiétants et de découvertes de laboratoires encore plus terrifiants. L'occasion d'admirer les graphismes très détaillés du titre, et de se rappeler que dans la Zone, il ne faut faire confiance à personne.

La date de sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl est fixée au 28 avril 2022 sur PC et Xbox Series X|S, il sera inclus dans le Xbox Game Pass pour PC et Consoles dès son lancement.