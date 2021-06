E3 2021 : Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, un remake des jeux de stratégie au tour par tour annoncé et daté sur Switch

Cela fait quelque temps que nous n'avions pas entendu parler d'Advance Wars, Nintendo et Intelligent Systems ayant lâché la licence après la DS. Si vous êtes fans de la saga, réjouissez-vous, elle va revenir sur Nintendo Switch, non pas avec un épisode inédit, mais un remake des jeux GBA de 2001 et 2003, Advance Wars et Advance Wars 2: Black Hole Rising !

La compilation s'appellera Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, et délaissera l'esthétique pixel art pour de la 3D plus moderne. Complètement réimaginés, les 2 volets conserveront l'essence du gameplay tactique au tour par tour sur un terrain quadrillé, pour nous faire vivre l'histoire de l'Orange Star Army et de ses unités aux compétences variées. Le titre sera donc livré avec 2 campagnes et un mode Versus, où jusqu'à 4 joueurs peuvent s'affronter sur une dizaine de cartes.

Menez les troupes de l'armée d'Orange Star au cours de batailles stratégiques au tour par tour qui se déroulent aussi bien sur terre que dans les airs ou au large des côtes. Triomphez des troupes ennemies et capturez les villes et les bases pour décrocher la victoire et maintenir la paix. Gardez l'œil ouvert pour vous adapter aux différents types de terrains et changements météorologiques qui pourraient inverser le cours des combats tandis que vous faites avancer toutes sortes d'unités sur une multitude de champs de bataille. Ce remake inclut deux campagnes qui couvrent les événements d'Advance Wars et d'Advance Wars 2: Black Hole Rising ! Combattez aux côtés de généraux hors du commun Défendez votre nation avec l'aide d'Andy, Max, Sami et de nombreux autres généraux possédant chacun une spécialité et des pouvoirs uniques : Andy peut par exemple réparer les unités mécaniques tandis que Sami décuple l'efficacité des troupes à pied. Attention cependant, les généraux ennemis possèdent aussi leurs propres pouvoirs et n'hésiteront pas à s'en servir ! Les généraux que vous rencontrerez aux cours des deux campagnes joueront un rôle crucial aussi bien sur le champ de bataille que dans le déroulement de l'histoire. Mettez votre sens de la stratégie à l'épreuve face à vos amis Dans le mode Vs., jusqu'à quatre joueurs peuvent s'affronter sur des dizaines de champs de bataille différents. Sélectionnez l'un des généraux présentés lors des deux campagnes et utilisez ses pouvoirs avec stratégie pour remporter la victoire ! Vous pouvez aussi personnaliser les batailles en paramétrant par exemple les fonds reçus pour chaque base alliée ou encore la présence de brouillard de guerre.

La date de sortie de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp est dès à présent calée au 3 décembre 2021, en exclusivité sur Nintendo Switch.