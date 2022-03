Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, la date de sortie à nouveau repoussée, la faute à la guerre en Ukraine...

Lors de l'E3 2021, Nintendo nous avait régalé, notamment avec l'annonce inespérée d'un retour de l'une de ses licences, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, une compilation sous forme de remakes des deux premiers épisodes parus sur GBA de cette sous-saga de Nintendo Wars. Initialement, nous aurions dû poser nos mains dessus le 3 décembre dernier, mais un report avait eu lieu pour permettre à WayForward de peaufiner l'expérience. C'est donc le 8 avril qu'il devait paraître, sauf que ce ne sera malheureusement pas le cas...

En raison de l'actualité internationale, nous avons décidé de repousser la sortie d'Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, initialement prévue le 08/04 sur Nintendo Switch. La nouvelle date de sortie du jeu sera annoncée ultérieurement. — Nintendo France (@NintendoFrance) March 9, 2022

Nintendo ne veut semble-t-il pas ternir son image auprès du grand public et a donc décidé de repousser la sortie d'Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sans donner de nouvelle date. La raison ? La guerre en Ukraine provoquée par la Russie et Vladimir Poutine. Contrairement à Triangle Strategy se déroulant dans un cadre plus « fantastique », les Advance Wars mettent eux en scène de l'armement moderne au sein de batailles tactiques.

Bien que compréhensible, cette décision semble quelque peu hors de propos, ce n'est qu'un jeu vidéo après tout et le triste conflit qui a actuellement n'empêche pas Activision de continuer à occuper les joueurs de Call of Duty avec du contenu inédit... Espérons que l'attente soit relative et que cet Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp puisse sortir dans les plus brefs délais.

