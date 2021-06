E3 2021 : WarioWare: Get It Together!, un nouvel épisode jouable à 2 annoncé et daté sur Switch

WarioWare Gold nous avait déjà permis de profiter de toute la folie du personnage et du gameplay qui lui est associé. Nintendo va remettre le couvert avec un épisode inédit baptisé WarioWare: Get It Together!.

Il nous offrira encore une fois une tonne de mini-jeux amusants, mais pour la première fois, il sera possible de jouer à 2 ! Des niveaux coopératifs apporteront une nouvelle dimension à l'expérience, pour encore plus de folie et de fun en local comme en ligne, mais vous pourrez aussi choisir de vous passer des équipiers de Wario pour vivre les parties seul.

Le chaos des minijeux arrive sur la console Nintendo Switch En solo ou avec un ami, jouez à plus de 200 minijeux loufoques, rapides, et pleins de plaisir frénétique! Lorsque sa dernière entreprise insensée tourne mal, Wario doit résoudre le problème avec son style (et son odeur) à lui. Comment faire? En jouant à une collection de minijeux tordus, bien sûr! Du montage d’un robot à l’arrachage de poils sous les aisselles d’une statue, le jeu WarioWare™: Get It Together! est un mélange de minijeux, comédie et coopération. Participez à la frénésie amicale avec une montagne de minijeux En mode Histoire, aidez le concepteur de jeux notoire, Wario, après qu’il s’est fait aspirer dans sa toute dernière création. Jouez en solo, ou pour la première fois dans la série, jouez avec un ami dans le mode coopératif à deux joueurs! Vous pouvez jouer sur la même console ou via le mode sans fil local. Jouez en tant que Wario et les membres de son équipe haute en couleur Pour la première fois, VOUS contrôlez Wario et ses amis dans leurs propres jeux chaotiques. Utilisez leurs capacités bien absurdes pour faire face à un déluge de minijeux. Remettez une tortue sur pattes en sprintant avec Wario, ou choisissez Ashley et lancez-lui un sort. Dans WarioWare: Get It Together!, utilisez différents personnages dans différents minijeux pour maximiser le fun!

WarioWare: Get It Together! a déjà sa date de sortie calée au 10 septembre, et les précommandes ouvriront dès aujourd'hui sur l'eShop.