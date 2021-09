Tetris 99 : un 24e Grand Prix annoncé avec un thème WarioWare: Get It Together! à obtenir

Nintendo nous a habitués à faire la promotion de ses nouvelles productions par l'intermédiaire de Tetris 99 en faisant profiter les joueurs de ce dernier de thèmes reprenant des éléments visuels et thèmes sonores des jeux en question. Le dernier en date à en avoir bénéficié n'était autre que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD début août et le prochain arrive rapidement.

Cette fois, c'est la dernière aventure totalement délirante de l'ami Wario et sa bande de joyeux drilles qui va être mise à l'honneur d'un 24e Grand Prix. Ainsi, du vendredi 17 septembre à 9h00 jusqu'au mardi 21 septembre à 8h59, un thème WarioWare: Get It Together! sera remis en récompense une fois 100 points obtenus en jouant des parties, la recette restant toujours la même.

Pour rappel, il est nécessaire d'être abonné au Nintendo Switch Online pour en profiter, dès 7,99 € pour un mois, un essai de sept jours étant aussi disponible pour les nouveaux membres. Vous pouvez passer par Amazon pour obtenir une carte d'abonnement si besoin.

