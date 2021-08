WarioWare: Get It Together!, une démo gratuite de sortie sur Switch et un trailer pour les niveaux foufous à plusieurs

L'une des surprises de Nintendo à l'E3 2021 fut la révélation de WarioWare: Get It Together!. Cette nouvelle compilation de mini-jeux exclusive à la Switch aura la particularité de proposer des parties courtes, jouables en solo, mais aussi pour la première fois en coopération, y compris dans le Mode Histoire. Un mode Classé avec des défis hebdomadaires sera également proposé en ligne.

Un nouvel aperçu de cette expérience déjantée nous est donné par une bande-annonce en japonais. Elle met notamment en lumière le mode Variety Pack, avec 10 niveaux jouables jusqu'à 4 depuis une même console. Et si vous voulez essayer les mini-jeux en solo ou à deux, Nintendo vient de sortir sans prévenir une démo gratuite sur l'eShop, donnant accès à une partie de l'histoire et à des microjeux rejouables en local.

Pour les intéressés, l'attente ne sera plus longue : WarioWare: Get It Together! sera disponible le 10 septembre sur Switch, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 39,99 € sur Amazon.fr.