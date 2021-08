PREVIEW WarioWare: Get It Together!, plus on est de fous, plus on rit

La licence WarioWare traverse les générations et amuse les grands et les petits. Le concept est basique : réaliser des défis en un temps imparti, de plus en plus en vite, pour atteindre un boss déjanté. Il y a maintenant quelques semaines, Nintendo a annoncé la venue d'un épisode Switch, Get It Together!. Du classique mélangé à de la nouveauté, cet opus a de quoi attirer de prime abord. La firme japonaise a donc diffusé une version d'essai afin d'émoustiller les fans et d'attiser la curiosité des nouveaux joueurs. Nous nous sommes plongés quelques minutes dans cet univers décalé, c'est pourquoi nous en profitons pour vous livrer nos premières impressions sur cette production.

Les nouveautés apportent un brin de fraîcheur à la série.

Pour commencer en douceur, la partie visuelle est toujours aussi délirante. Nous avons des arrières-plans dessinés, modélisés, dans un environnement fixe, où le joueur doit remuer rapidement ses méninges pour achever un challenge. Nos héros, eux, sont transformés en personnages SD (grosse tête, petit corps) avec des contours arrondis et des textures colorées. Sincèrement, malgré la simplicité des graphismes, ce WarioWare: Get It Together! arrive à amuser les mirettes. De plus, nul doute que nous aurons droit à divers styles visuels (pixels, 3D, etc.) dans le jeu complet.

Du côté de la prise en main, Big N. part sur un délire : prendre le contrôle de plusieurs protagonistes. Ainsi, nos amis ont des capacités uniques (sauter, foncer, voler, balancer un boomerang, etc.) pour terminer une étape. L'idée est amusante puisqu'un défi, au final, peut se finir de différentes manières. Mais là où le jeu divertit, c'est quand le rythme s'accélère. En effet, le cerveau doit alors rester focalisé sur chaque personnage et leurs caractéristiques pour clôturer une étape rapidement. Les réflexes sont alors mis à rude épreuve, les doigts doivent bouger instinctivement, sinon c'est le Game Over assuré. Complètement psychédélique ! Chose à prendre en compte, il est possible de s'amuser à plusieurs, nul doute que les parties entre amis risquent d'être... enflammées. Autre point plaisant, le jeu a droit à des dialogues en français afin de nous immerger comme il se doit dans cette aventure intrigante, pour le coup, nous avons hâte d'en découvrir d'avantages, le tout dans la langue de Molière.

Premières impressions : Vivement !



Le peu de temps passé avec Wario et ses amis nous a mis l'eau à la bouche. C'est toujours aussi drôle et cocasse, et les nouveautés apportent un brin de fraîcheur à la série. Oui, WarioWare: Get It Together! nous fait envie, vivement la sortie afin de vous donner nos impressions définitives sur ce nouvel épisode.

Vous pouvez précommander WarioWare: Get It Together! sur Amazon à 39,99 € au lieu de 51,99 €.