S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, une édition physique annoncée

Cela fait maintenant trois ans que GSC Game World a officialisé S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, prochain jeu de survie et de tir à la première personne dans la Zone de Prypiat, entre radioactivité et phénomènes surnaturels. Le titre n'est pas attendu avant l'année prochaine, mais il a déjà tout le soutien de Microsoft.

Le constructeur a en effet annoncé lors de l'E3 2021 que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl sera inclus dans le Xbox Game Pass pour ordinateurs et consoles, mais quid d'une édition en boîte ? Eh bien, bonne nouvelle, Koch Media vient d'annoncer aujourd'hui un partenariat avec GSC Game World pour distribuer une version physique de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

La date de sortie du jeu est toujours fixée au 28 avril 2022 sur PC et Xbox Series X|S, ce qui vous laisse le temps de lire Stalker : pique-nique au bord du chemin à 8,10 € sur Amazon, dont s'inspire la franchise de GSC Game World.