RUMEUR sur Assassin's Creed Black Flag Remake : Edward Kenway lui-même tease le projet

Cela fait déjà deux ans que les rumeurs entourant un projet de remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag ont commencé à fleurir sur la Toile. Difficile d'être choqué d'un tel choix d'Ubisoft étant donné que pour ses 10 ans en 2023, nous avions appris que 34 millions de joueurs y avaient touché. En fin d'année dernière, donc avant le deuxième report d'Assassin's Creed Shadows et la décision de l'éditeur de laisser plus de temps de développement à ses équipes, sa sortie était apparemment envisagée pour novembre 2025. Ce jeu, qui serait conçu au sein d'Ubisoft Singapour (Skull and Bones), a refait parler de lui récemment de plusieurs manières au sein de la communauté, à commencer par un commentaire de nul autre qu'Edward Kenway en personne !

Edward Kenway tease la communauté





Vous ne le connaissez peut-être pas si vous n'avez pas suivi les séries DC de l'Arrowverse par exemple, mais le Gallois Matt Ryan est l'acteur derrière la voix de notre pirate de protagoniste dans le jeu ACIV de 2013, ainsi que de sa motion capture. Il était présent à Rosemont du 2 au 4 mai dernier lors de la convention Nightmare Weekend Chicago 2025, dont une vidéo a été postée sur la Toile par TheRebelArchive ce dimanche. C'est durant une session de signatures sur le tard d'une boîte de Funko Pop! d'Edward Kenway qu'il a demandé au vidéaste s'il avait terminé le jeu, avant de déclarer en souriant :

Vous devrez peut-être le refaire. Surtout celui-là. Il y a une raison pour laquelle je dis ça, mais je ne peux rien dire.

La raison est évidente, à savoir le remake ayant pour nom de code Obsidian. Si l'information en elle-même n'a rien d'exceptionnel, nous pouvons donc être presque assurés que l'acteur a repris son rôle, de quoi ravir les fans de sa prestation d'origine dans la langue de Shakespeare. Mais ce n'est pas tout !

Des statuettes qui en disent long ?





En mars dernier, PureArts dévoilait une gamme de statuettes à l'échelle 1:8 représentant la plupart des protagonistes des épisodes principaux de la saga, d'Altaïr à Naoe et Yasuke, le tout dans des poses stylées et à des tarifs plus abordables. Parmi les absents, nous retrouvions donc Edward, mais il n'était pas le seul, puisque Arno, Jacob et Evie ont eux aussi été boudés.

La gente de Pure Arts presentó nueva colección de figuras y faltaba la de EDWARD.



Cuando les preguntaron, dijeron esto



Cuando les preguntaron, dijeron esto ????



Gracias a @carloscuevasval por descubrir esto!! pic.twitter.com/7NTyjup4F7 — Rafiti (@TheRAFITI69) March 28, 2025

Cela aurait pu s'arrêter là, sauf que le représentant de la société a justement fait remarquer l'absence du capitaine Kenway et qu'il y avait une raison à cela, tandis que son associée a précisé que d'autres arriveraient par la suite, car en sortir 14 à la fois serait clairement de trop. Mais il a tout de même continué en disant :

Fans d'Assassin's Creed, vous devez savoir qu'il se passe quelque chose avec Edward...

Et il s'est directement fait interrompre par sa collègue :

Attends, est-ce que cela a été annoncé ?

Avant de poursuivre :

Je crois que oui, je suis presque sûr d'avoir vu des rumeurs à ce sujet. Non, j'ai certainement vu un article à ce sujet. [...] Il va donc se passer quelque chose avec Edward, et notre statuette en PVC à l'échelle 1/8 reflétera cela en conséquence.

Bizarrement, il n'y a plus aucune trace de la présentation sur les canaux de PureArts, seul l'extrait partagé sur les réseaux ayant survécu. Il faut donc s'attendre à une possible modification de l'apparence d'Edward dans son costume ou au niveau de son visage, qui serait retranscrit sur ce futur produit.

Une vidéo promotionnelle live-action en approche ?





Enfin, c'est du côté de RBF productions que notre regard se tourne. Rick Boer a déjà collaboré à plusieurs reprises avec Ubisoft Nederland ces dernières années, que ce soit pour un diorama Far Cry 6 ou en incarnant la version masculine d'Eivor en cosplay dans une vidéo live-action, entre autres. Eh bien, récemment, il a tourné une encore mystérieuse vidéo en se mettant dans la peau d'Edward Kenway, dont nous devrions voir plus de photos d'ici la fin de l'été à en croire l'une de ses publications et qui a été mis en avant par l'éditeur. Dans son message, une phrase a évidemment capté notre attention :

Un projet qui a commencé comme une mise à jour du costume original de 2013, s'est transformé en un remake complet.

Évidemment, il pourrait ne pas y avoir de lien, mais il faut avouer que le timing est tout à fait suspect.

Compte tenu de l'absence d'un Ubisoft Forward cette année, s'il doit y avoir une annonce, ce sera forcément du côté d'un évènement tiers ou directement sur les réseaux de l'éditeur comme à l'ancienne. Après tout, le simple fait de faire revenir cet été très apprécié par la communauté devrait susciter suffisamment d'intérêt.

