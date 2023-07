RUMEUR sur Assassin's Creed IV: Black Flag, un remake en développement, mais pas près de sortir

Si des rumeurs voulaient pendant un temps qu'un remake du premier Assassin's Creed soit en développement, aucune information n'est venue renforcer cette hypothèse depuis. Le programme d'Ubisoft pour la série reste malgré tout chargé, avec Assassin's Creed Mirage en fin d'année, Nexus pour les Meta Quest 2, 3 et Pro, Codename Jade pour les mobiles, et aussi des projets Red et Hexe en développement. Des bruits de couloirs veulent également des projets Nebula, Raid et Echoes soient dans les tuyaux.



Et selon Kotaku, un autre titre aurait vu sa pré-production commencer il y a peu. Le souvent bien renseigné site d'information rapporte que deux sources lui ont confié qu'un remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag avait été lancé, 10 ans après la sortie du jeu original à succès. Le développement aurait été confié à Ubisoft Singapour, qui se casse actuellement les dents sur un Skull and Bones qui n'en finit plus d'être reporté : l'éditeur a-t-il envie de rentabiliser les dépenses sur son jeu de pirates en réutilisant des technologies dans cette nouvelle version de Black Flag ?

En tout cas, Kotaku précise que le développement serait très peu avancé et que le remake ne sortirait pas avant quelques années. Nous aurions donc du temps avant de découvrir son officialisation et, vu l'historique d'Ubisoft, il faudra espérer que le projet se concrétise et ne soit pas annulé pour se réjouir, en admettant que la fuite dise vrai sur son existence. D'ici là, Assassin's Creed Mirage est disponible en précommande à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.