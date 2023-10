Assassin's Creed IV: Black Flag, Ubisoft célèbre ses 10 ans en dévoilant un chiffre astronomique

Que le temps passe vite, car si ce mois d'octobre 2023 s'est ouvert avec le lancement d'Assassin's Creed Mirage, il marque également les 10 ans d'un précédent épisode de la licence et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'Assassin's Creed IV: Black Flag. L'aventure sur fond de piraterie nous faisant incarner Edward Kenway a en effet été lancée le 29 octobre 2013 sur PS3, Xbox 360 et PC, avec dans la foulée des versions PS4 et Xbox One puisque ces consoles ont été lancées en novembre de la même année, et Wii U suite à un report. Oui, ça ne nous rajeunit pas. Depuis, la Switch y a eu droit, de même que Google Stadia, une plateforme déjà fermée. Pour marquer le coup, Ubisoft a dévoilé un chiffre assez impressionnant :

Oui, ce sont pas moins de 34 millions de joueurs qu'a totalisés Assassin's Creed IV: Black Flag au cours de la décennie passée. Cela ne se traduit pas forcément par des ventes puisqu'il est inclus dans les offres Ubisoft+ Multi Access sur Xbox et Ubisoft+ Classics sur PlayStation, et a déjà été offert. Nous savons juste qu'il avait dépassé les 10 millions de copies écoulées en février 2014.

Pour le coup, la rumeur voulant qu'Ubisoft en prépare un remake ne serait pas si folle d'un point de vue purement financier avec un tel succès pour l'original, bien que l'intérêt paraisse faible puisqu'il est parfaitement jouable sur les consoles actuelles, même si un patch pour le 60 fps ne ferait pas de mal sur PS5 et Xbox Series X|S. Il a également inspiré Skull and Bones, qui devrait enfin sortir en début d'année prochaine, même s'il n'en reprend pas les phases de gameplay terrestres...

Les aventures d'Edward Kenway se poursuivent d'ailleurs actuellement par l'intermédiaire du webtoon Assassin's Creed: Forgotten Temple lancé au printemps dernier. Si vous jouez sur PC Assassin's Creed IV: Black Flag - Gold Edition est vendu 35,99 € chez Gamesplanet.

