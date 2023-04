Assassin's Creed: Forgotten Temple, un titre, une date de lancement et de nouveaux détails pour le webtoon sur Edward Kenway (Black Flag)

Alors que nous attendons impatiemment des nouvelles d'Assassin's Creed Mirage, annoncé en septembre dernier et qui depuis se fait discret, et que plusieurs autres projets vidéoludiques sont en développement, c'est du côté de l'univers cross-média que la licence refait parler d'elle. En effet, si vous vous souvenez, tout un tas d'histoires avaient été présentées en 2021, dont une suite à Black Flag sous la forme d'un webtoon, ou webcomic si vous préférez. Eh bien, nous avons enfin plus de détails à son sujet, à commencer par son titre, Assassin's Creed: Forgotten Temple.

Il s'agira donc d'une collaboration entre Ubisoft et la plateforme WEBTOON, qui nous fera suivre une aventure inédite d'Edward Kenway sur un tout autre océan dans le passé et un personnage entièrement inédit dans le présent, un certain Noa qui est son descendant.

Assassin's Creed: Forgotten Temple poursuivra l'histoire du personnage préféré des fans de la saga, Edward Kenway, à la suite des évènements du jeu vidéo à succès Assassin's Creed IV: Black Flag. Cette nouvelle aventure met en scène le corsaire devenu pirate après son intégration complète au sein de la Confrérie des Assassins. Edward Kenway se lance dans une quête dangereuse pour trouver des morceaux d'Éden sur les côtes des mers d'Asie du Sud-Est où il devra faire face à de nouveaux et mystérieux adversaires. Les lecteurs feront également la connaissance de Noa, un Américain, d'origine coréenne et descendant d'Edward Kenway , qui enquête sur le passé de l'Assassin dans le présent tout en recherchant des informations sur sa famille.

L'arrivée sur WEBTOON des six premiers épisodes aura lieu le 24 avril à 16h00 et un nouveau sera ensuite ajouté tous les lundis. Sachant que trois saisons et 150 épisodes sont prévus, il ne faudra pas être pressé pour en voir le bout. Produite par REDICE STUDIO, cette série graphique sera par ailleurs traduite en français, ainsi qu'en coréen, japonais, indonésien et anglais.

« Nous sommes ravis de développer la série Assassin's Creed sur WEBTOON grâce à cette incroyable collaboration de WEBTOON et de REDICE STUDIO. Nous avons travaillé dur avec les membres talentueux de REDICE pour créer cette suite originale d'Assassin's Creed Black Flag et nous espérons que les fans actuels et les lecteurs du monde entier l'apprécieront », a déclaré Julien Fabre, le directeur de développement télévisuel et transmédias d’Ubisoft.

« Nous sommes ravis de collaborer avec nos partenaires d'Ubisoft et l'équipe formidable de REDICE STUDIO pour apporter cette extension de l’univers d’Assassin’s Creed aux lecteurs de WEBTOON du monde entier, » a expliqué David Lee, vice-président et chargé du contenu de WEBTOON. « En tant que fans de longue date de la licence, nous avons hâte que les lecteurs découvrent la suite de l'histoire d'Edward Kenway. Cette incroyable série saura captiver les amoureux des jeux vidéo Assassin's Creed tout en faisant découvrir cette œuvre à un nouveau public sur WEBTOON ».

Une collaboration qui respecte l’esprit du jeu

« Assassin’s Creed : Forgotten Temple » combinera les éléments d'aventure historique et d'action contemporaine qui ont fait d'Assassin's Creed une réussite mondiale. Ainsi, les lecteurs qui ne connaissent pas encore la licence seront séduits par la fraîcheur des intrigues. La série conservera l'accent mis par Assassin's Creed sur l'exactitude historique et utilisera la machine à voyager dans la mémoire, l’Animus, très présente dans la série de jeux vidéo.

Cette collaboration est la dernière expansion en date des licences et des créateurs de WEBTOON. Elle devrait permettre de toucher de nouveaux fans et d’intégrer de nouveaux univers dans la bande dessinée numérique. WEBTOON collabore déjà avec les plus grandes marques de divertissement au monde pour atteindre la génération Z et créer de nouveaux fandoms en ligne en valorisant des œuvres sur de nouvelles plateformes et de nouveaux formats. Parmi les projets récents figurent des partenariats et des collaborations en matière de contenu avec DC, Archie Comics, Marvel, Riot Games’ VALORANT, KRAFTON’s PUBG universe et bien plus encore.

REDICE STUDIO est l'un des studios de contenu les plus innovants de Corée du Sud, qui a développé des séries WEBTOON à succès tels que « Lecteur Omniscient », « I'm the Max-Level Newbie », et bien d'autres encore.

« Assassin's Creed est une série unique en son genre, et notre objectif était de créer une œuvre qui plairait non seulement aux fans du jeu original, mais aussi aux lecteurs qui découvrent la série Assassin's Creed pour la première fois par le biais de WEBTOON. Nous sommes ravis de travailler avec Ubisoft et WEBTOON pour raconter un nouveau chapitre de l'histoire d'Edward James Kenway en Asie du Sud-Est. Nous avons hâte que tous les lecteurs se plongent dans ce nouveau scénario riche et dans l'univers d'Assassin's Creed. », a déclaré REDICE STUDIO.