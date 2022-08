RUMEUR sur Assassin's Creed Mirage : un titre définitif et une saison de sortie pour AC Rift, et un remake du premier jeu en préparation

Ubisoft a promis de révéler l'avenir de la saga Assassin's Creed en septembre 2022, peut-être lors de l'Ubisoft Forward du 10 septembre. Nous en saurons alors peut-être plus sur Assassin's Creed Infinity, le jeu qui devrait servir de base pour les années à venir, et que les rumeurs voient commencer par un voyage au Japon. D'autres bruits de couloirs veulent eux qu'Ubisoft sorte avant cela un projet surnommé Assassin's Creed Rift.

Jason Schreier de Bloomberg et d'autres sources avaient rapporté que ce titre était à la base une extension d'Assassin's Creed Valhalla, dont l'envergure a été revue à la hausse pour devenir un stand-alone. Elle se centrerait sur Basim, et proposerait une aventure plus condensée que la dernière trilogie, avec un gameplay porté sur la furtivité rappelant les premiers épisodes.

Le vidéaste français j0nathan vient de publier une nouvelle vidéo dans laquelle il rapporte de nouvelles informations sur Assassin's Creed Rift que lui ont confié ses sources. D'après lui, le nom final du jeu serait Assassin's Creed Mirage et il verrait le jour entre avril et juin 2023. Il nous mettrait bien dans les bottes de Basim, entre 860 et 670 à Bagdad, durant l'Anarchie à Samarra, avant qu'il ne rejoigne Ceux qu'on ne voit pas. Le gameplay serait très inspiré d'Assassin's Creed premier du nom, avec la suppression des choix de dialogues et du système de progression, et plus de furtivité, à exploiter dans différentes villes. La Vision d'aigle serait de retour, et il y aurait des phases oniriques appelées Visions de Loki, nous faisant ressentir comment le Dieu nordique a consumé notre héros.



j0nathan ajoute qu'un remake d'Assassin's Creed serait même en préparation, basé sur les mécaniques de jeu d'Assassin's Creed Mirage, et pourrait être offert via un Season Pass comprenant aussi un DLC à Constantinople, revenant sur la rencontre entre Basim et Sigurd.

Jason Schreier a commenté ce leak, mais est mitigé sur ces révélations. Selon ses sources, oui, le jeu s'appellerait bien finalement Assassin's Creed Mirage et ses mécaniques de jeu reviendraient bien aux sources de la licence (comme il l'avait déjà affirmé), mais ne contiendrait que la ville de Bagdad à explorer. Pour ce qui est du remake de l'original, il n'en a pas entendu parler et doute que ce projet stand-alone qui n'était qu'à la base un DLC ait lui-même droit à un Season Pass. Tout reste possible, et selon j0nathan, la révélation de AC Mirage serait bien prévue pour l'Ubisoft Forward du 10 septembre.

