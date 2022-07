RUMEUR sur Assassin's Creed Infinity : Project Red, le premier jeu de la plateforme en monde ouvert et au Japon ?

Alors qu'Ubisoft annule certains de ses projets vidéoludiques, il est une licence qui a toujours le vent en poupe et qui rapporte gros à l'éditeur : Assassin's Creed. Elle fête actuellement ses 15 ans en dédiant chaque semaine à l'un de ses épisodes principaux du plus récent au plus ancien, le tout devant se terminer pile pour la diffusion de l'Ubisoft Forward, alors qu'un rendez-vous spécial non précisé est également prévu pour septembre afin de nous dévoiler l'avenir de la saga. En attendant, nous allons pouvoir arpenter les terres de Niflheim dans Assassin's Creed Valhalla d'ici peu via le mode rogue-lite Saga oubliée. Et justement, faisons le point sur les rumeurs du moment, puisque quelques légers détails supplémentaires font parler d'eux.

En espérant qu'il ne suive pas le même chemin que Splinter Cell VR, nous savons qu'un épisode en réalité virtuelle est en développement à minima sur Meta Quest 2, qui pourrait s'appeler Assassin's Creed Nexus et dont une vidéo avait à priori fuité en avril.

La suite de la saga principale va elle sans doute passer dans un avenir proche par le projet Assassin's Creed Rift (un nom de code) qui mettrait en scène Basim à Bagdad et qui selon deux sources de Kotaku aurait été confronté à de nouveaux défis lors de son développement pour le sortir rapidement, puisqu'il servirait surtout à remplir le calendrier d'Ubisoft, et nous comprenons d'autant plus pourquoi à présent. Il pourrait d'ailleurs s'agir du jeu premium de moindre envergure et non annoncé que l'éditeur a repoussé à la prochaine année fiscale.

Ce qui est sûr, c'est qu'Ubisoft a regroupé les talents de ses studios de Montréal et Québec pour travailler sur Assassin's Creed Infinity, qui ne sera pas free-to-play et dont le concept semble encore être compliqué à assimiler par certains, du peu qui a été dévoilé officiellement (ou non) l'an dernier. Il devrait s'agir d'une plateforme regroupant les expériences à venir comme l'est Helix dans le lore au début d'Unity. Un gros hub en sommes. Quelle différence avec les jeux sortis jusqu'à présent ?

Nous ne pouvons que supposer, mais avec l'introduction en fin d'année dernière des Récits Croisés avec de nouvelles histoires impliquant Kassandra à la fois dans Valhalla et Odyssey (une initiative qui pourrait revenir cette fois du côté d'Origins), il faut sans doute y voir un besoin d'interopérabilité entre les prochains jeux avec un soutien type des productions live service sur plusieurs années. Et avec la certitude que les microtransactions sont là pour rester (il ne faut pas rêver), peut-être qu'une boutique commune avec un accès à toutes nos dépenses depuis n'importe quel titre serait alors possible, entre autres.

Dans tous les cas, il va falloir la remplir cette plateforme Assassin's Creed Infinity ! Et c'est justement là le point qui nous intéresse à présent puisque Kotaku, repris par Jason Schreier, a déclaré qu'Ubisoft plancherait sur un jeu Assassin's Creed en monde ouvert surnommé Project Red, qui serait donc l'une des premières expériences jouables via Assassin's Creed Infinity. La récente trilogie avec Layla ayant particulièrement bien fonctionné en termes de ventes, n'importe qui aurait pu parier là-dessus. Mais où nous emmènera Project Red ? Il se pourrait que ce soit enfin au tour du Japon, une destination depuis longtemps demandée par les joueurs (bon, Ghost of Tsushima est passé par là depuis...) et qui aurait inévitablement été discutée en interne au fil des années. Sauf que récemment, comme rapporté par Gamesradar, Jeff Grubb a évoqué dans un podcast que l'une des prochaines entrées de la franchise se déroulerait au Japon, selon l'une de ses sources fiables, sans pouvoir confirmer par lui-même l'information.

Cette discussion est survenue alors qu'un certain Jeremy Penter affirmait que le prochain jeu se déroulerait chez les Aztèques, bien vite contredit sur Reddit par Jason Schreier qui rappelait alors que le prochain épisode serait Rift à Bagdad, en plus d'ajouter qu'il aurait connaissance de deux « jeux / expériences / biomes » d'Infinity et que ça n'en fait pas partie.

Il ne reste plus qu'à patienter et voir ce qu'Ubisoft voudra bien dévoiler en septembre, du moins si aucune autre rumeur crédible ne fait surface entre temps.

