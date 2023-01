Skull and Bones : la nouvelle date de sortie sera donnée « très prochainement », 30 minutes de gameplay pour se remettre dans le bain

Nous commençons à mieux cerner le gameplay de Skull and Bones depuis la présentation de cet été : d'autres bandes-annonces sont depuis venues nous donner davantage d'aperçus de ses différents aspects, de la personnalisation des bateaux aux batailles navales. Mais vous le savez bien : alors qu'il se concrétisait plus que jamais, et malgré plusieurs reports consécutifs, Ubisoft ne tiendra pas la date de sortie du 9 mars 2023, et vient de reporter le titre à une date inconnue.

L'éditeur a d'ailleurs communiqué un peu plus sur ce report en cette fin de semaine : il s'engage à continuer à améliorer l'expérience avec de nouvelles phases de test, et promet de confirmer une nouvelle date de sortie « prochainement » (« very soon » en anglais, même).

Nous aimerions vous partager des nouvelles concernant la date de sortie de notre titre. Nous avons décidé de reporter la sortie. Notre ambition est toujours la même : offrir la meilleure expérience de jeu à nos joueurs dès le premier jour. Ce temps de développement supplémentaire va nous permettre d'apporter les dernières finitions et équilibrer le jeu en suivant vos retours partagés lors des phases de test. Nous avons également du contenu engageant qui arrive sur nos réseaux. Demain, retrouvez-nous pour notre épisode de The Deck, où nous vous montrerons du gameplay exclusif mettant en avant l'univers du jeu. Plus d'informations sur la date de sortie et les prochaines phases de test vous seront partagées prochainement. Suivez-nous sur les réseaux pour rester informés des dernières nouveautés. Merci de votre soutien, de votre compréhension et de votre patience.

L'émission The Deck a justement été diffusée ce vendredi, pour 30 minutes de gameplay commentées par les développeurs. Rien de neuf sous le soleil, mais si vous prenez le bateau en marche, vous pourrez en apprendre davantage sur le contenu scénarisé, l'exploration maritime et bien évidemment les combats de navires. De quoi maintenir l'intérêt pour Skull and Bones ?