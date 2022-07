Skull and Bones : date de sortie, édition Premium, superbe trailer CGI et présentation du gameplay du jeu de piraterie

Nous y sommes enfin, après des années d'attente, Ubisoft sortira bien cette année son jeu de piraterie qui a connu un développement compliqué, Skull and Bones. Nous avions rendez-vous ce jeudi soir pour assister à une présentation de son gameplay, qui a débuté par la diffusion d'une magnifique bande-annonce CGI pour nous mettre dans l'ambiance. Elle met en scène un membre d'équipage d'un navire qui va être pris en pleine tempête et faire naufrage sur une plage, l'occasion de repartir de zéro, symbolisant évidemment le joueur. D'un frêle esquif, il va commencer à constituer un équipage et finir par devenir un capitaine pirate respecté par ses pairs, à la tête d'une véritable armada.

Et c'est bien ce qui nous attend dans Skull and Bones à sa sortie du 8 novembre 2022 sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Epic Games Store et Ubisoft Connect), Stadia et Amazon Luna. Oui, la date en fuite était la bonne et l'ancienne génération passe à la trappe. Au lancement, il sera possible de se procurer une édition Premium incluant le contenu listé ci-dessous en plus du jeu standard (59,99 €), et toute précommande donnera accès à un Pack Naval Altesse de haute mer donnant accès à un Vêtement de renom et au Feu d'artifice de Couronnement, voyez ça comme une emote pour notre navire.

Édition Premium - 89,99 € Skull and Bones sur la plateforme de votre choix.

Collection La Ballade de Bloody Bones :

Tenue de capitaine de Bloody Bones ;



Décor de poste de commande ;



Trophée de mât ;



Barre ;



8 autres ornements de navire de l'Ashen Corsair.

Contenu numérique supplémentaire :

Les 2 missions* L'Ashen Corsair et L'héritage de Bloody Bones ;



Un artbook numérique ;



La bande originale numérique ;



Un bon de Passe de contrebandier servant à débloquer le Passe de contrebandier premium à utiliser lors d'une saison au choix. * Nécessite d'avoir atteint le niveau d'Infamie Boucanier.

En compagnie de Youssef Maguid, la World Producer Vanessa Seow et le directeur du jeu Ryan Barnard ont ensuite expliqué que la nouvelle direction de Skull and Bones lui donnera un ton plus sombre et brut de décoffrage, plaçant l'action dans l'Océan indien en s'inspirant de l'âge d'or de la piraterie. Nous débuterons notre aventure au repaire de Sainte-Anne après avoir fait naufrage, dans un monde où tout veut notre mort et avec comme seule perspective de devenir un pirate. En plus de la faune sauvage, dont les hippopotames et crocodiles, et des aléas climatiques comme les tempêtes, il faudra bien sûr composer avec les pirates et chasseurs de pirates, les grands groupes comme la Compagnie royale et même faire face à des mutineries ! Il faudra donc bien faire attention à avoir suffisamment de provisions à bord et à veiller sur le moral de l'équipage.

Plutôt que de parler de monde ouvert, le concept est ici nommé Open Sea, car c'est bien un univers maritime qui s'offrira à nous en dehors des phases aux commandes de notre personnage dans les avant-postes. Notre embarcation de départ sera un dhow, ou boutre, un petit voilier typique de cette région du monde, et il va donc falloir effectuer des contrats et collecter des ressources pour gagner en Infamie et devenir un pirate reconnu. Ce système de rang donnera progressivement accès à des plans et éléments de design servant notamment à bâtir de nouveaux types de bateaux tels qu'un brick (type de voilier à deux mâts), diverses armes et armures, jusqu'à avoir notre propre flotte, et aussi à avoir la classe. En plus des canons, nous pourrons utiliser des feux grégeois pour jouer au pyromane, des mortiers explosifs, des bombardes et balistes, entre autres.

Si Skull and Bones est jouable en solo, il est avant tout un jeu multijoueur coopératif et social. Ainsi, les activités seront plus simples et récompenseront mieux le travail d'équipe, que ce soit pour faire face à l'IA ou à d'autres joueurs. Il est fait de choisir un serveur PvP, laissant penser qu'il sera possible de profiter calmement du jeu de son côté.

Et afin de démontrer tout cela, une bande-annonce de gameplay a ensuite été diffusée, expliquant également que si notre embarcation est détruite, nous perdrons une partie de notre progression et serons téléportés au repaire ou avant-poste le plus proche. Il sera tout de même possible de récupérer des ressources sur le lieu du naufrage, à condition que personne ne soit passé par là avant... Outre les contrats, l'Infamie pourra aussi être remportée en explorant, complétant des pillages, attaques de forts, chasses au trésor, investigations et évènements dynamiques. En revanche, comme l'avait montré une vidéo en fuite en avril dernier, la récolte de ressources pour le crafting s'effectuera en restant sur le navire via un mini-jeu contextuel. Il faudra sinon bien choisir le type de navire selon l'activité effectuée, un cargo étant plus lent, mais capable de transporter davantage de loot, tandis que ceux dédiés à la navigation sont bien plus rapides, avec moins d'espace et de vie, et d'autres sont spécialisés pour causer plus de dégâts au détriment de leur maniabilité. Une longue servira de son côté à identifier de loin les opportunités du monde ouvert. Et comme dans Assassin's Creed IV: Black Flag, couler un ennemi rapportera moins que de s'en rapprocher pour effectuer un abordage. En revanche, il semble que cette action soit une simple cinématique sans gameplay avec notre personnage à la 3e personne, dommage.

Le Quest Director Terry Han a de son côté évoqué le contenu post-lancement qui devrait donc prendre la forme de saisons et sera gratuit (en dehors du Passe de contrebandier premium du moins), avec des évènements du monde, de nouveaux navires, armes et accessoires, et bien plus. Enfin, c'est donc une vidéo de gameplay commentée qui a été diffusée pour bien se rendre compte de ce qui nous attend, prenant place aux alentours de Telok Penjarah à l'est des Indes, à bord d'un brigantin. La variété d'armes et accessoires pouvant être équipée ainsi qu'un léger aperçu de la map peuvent y être vus. Le plus intéressant vient de l'attaque d'une colonie néerlandaise, qui nécessite de rester dans un certain périmètre pendant que la jauge se remplit alors que notre équipage fait le sale boulot.

Pour le coup, il y a de quoi être curieux, en espérant que la répétitivité ne soit pas trop présente. Les précommandes sont déjà disponibles sur la boutique d'Ubisoft.