Skull & Bones : 6 minutes de gameplay en fuite pour tout savoir du nouveau système de jeu !

Officialisé en 2017, Skull & Bones nous avait présenté son gameplay en 2018, avant de disparaître totalement des radars. À en croire les bruits de couloirs, le développement aurait été très compliqué, entraînant reboots et reports. Les choses semblent se décanter du côté de chez Ubisoft, qui a récemment promis de le sortir avant mars 2023, et a même présenté la nouvelle identité visuelle du projet en invitant les joueurs à s'inscrire pour des phases de test privées.

C'est peut-être suite à l'une d'elles que la vidéo ci-dessus a fuité. Une séquence de 6 minutes d'origine inconnue nous présente ce qui semble être la toute nouvelle mouture du jeu, pour des explications sur son fonctionnement général et son système de jeu, du pain béni pour les curieux.

L'aventure sera articulée autour du Repaire des Pirates de Sainte-Anne, situé sur l'Île Rouge, un hub explorable à pied depuis lequel nous pourrons améliorer nos vaisseaux et équipements. C'est ici là que nous pourrons acheter des ressources consommables pour nos parties (comme de l'eau, des rations, des kits de réparation et des munitions), accepter des contrats et interagir avec d'autres joueurs. Le nombre de nos opportunités évoluera avec notre niveau d'Infamie, à faire grossir en complétant des contrats (il sera aussi possible d'en perdre en cas d'échec), à remplir seul ou en groupe de jusqu'à 3. Le pillage, l'exploration, la découverte de trésors et les évènements dynamiques (comme attaquer un navire marchand gardé par des vaisseaux redoutables) permettront aussi de remporter de l'expérience.

Nous incarnerons un Capitaine à l'accoutrement personnalisable, mais la progression se fera avant tout en construisant et optimisant des bateaux de plus en plus gros et puissants. En tant que chef de bord, il faudra veiller au moral et à la santé de notre équipage (sous peine de subir une mutinerie), et à l'état de notre vaisseau. Si notre navire coule, nous serons ramenés au Repaire ou Avant-Poste le plus proche, et perdrons de l'Infamie et une partie de nos ressources : tâche à nous de les récupérer rapidement à l'endroit de l'incident, alors que les autres joueurs peuvent eux aussi tenter de voler notre magot. Un Avant-Poste est ici un bout de terre sûr depuis lequel nous pourrons nous reposer, cuisiner ou stocker des marchandises rares.

Le monde sera sinon rempli d'occasions de récolter des ressources végétales ou minérales, ou de chasser des animaux pour leur peau ou leur viande, afin de pouvoir fabriquer des plans, armes et équipements, et ainsi personnaliser nos parties et être mieux préparé pour certaines missions. Une longue vue permettra de repérer des routes et navires marchands à saborder. Nous aurons le choix entre couler les navires pour récupérer rapidement une partie de leur marchandise, ou les aborder pour tenter d'en avoir davantage. Il faudra aussi se méfier des navires des autres joueurs (le côté persistant de l'univers et le nombre de joueurs potentiels à croiser en mer restent flous) et des corsaires dirigés par l'IA. La longue vue pourra d'ailleurs être utilisée pour inviter d'autres joueurs à s'allier à nous pour affronter des défis ou groupes d'ennemis plus importants, pourquoi pas dans le cadre d'attaques de fort ou de pillage de colonie.

Beaucoup d'idées se rapprochent forcément de Sea of Thieves (disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr), mais il aurait après tout été difficile de ne pas s'inspirer du jeu de bateau pirate référence du moment. Espérons que Skull & Bones réussisse quand même à se créer une véritable identité pour renouveler le genre...

