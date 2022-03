Skull & Bones : un nouveau logo et des sessions de tests ouvertes à tous pour le jeu de pirates d'Ubisoft

Skull & Bones avait été annoncé à l'E3 2017, avec Ubisoft Singapour à la barre, avant de disparaître presque totalement des médias. Il a été repoussé à plusieurs reprises depuis, à tel point que son gameplay ne ressemble probablement plus à ce qui avait été montré : certaines rumeurs veulent qu'il ait été rebooté pour adopter une approche live service.

Le bout du tunnel devrait être proche, car Ubisoft a confirmé lors de son dernier bilan financier qu'il voulait lancer Skull & Bones avant mars 2023, lors de la prochaine année fiscale. Il refait d'ailleurs sa première apparition officielle depuis longtemps avec un billet annonçant que les développeurs recherchent des testeurs pour rejoindre le programme Insider et essayer le jeu en avant-première. Tout le monde peut s'inscrire, dans l'optique de partager son ressenti aux créateurs, sachant qu'un accord de confidentialité empêchera de partager des captures de vos parties.

Qu'est-ce que le programme Insider ?

Le programme Insider est une initiative de tests en direct dans le cadre de laquelle nous invitons des joueurs sélectionnés avec soin à jouer à une version précoce de notre jeu en conditions réelles avant tout le monde. Ceci signifie que pour la toute première fois, les membres de notre programme Insider pourront jouer à Skull & Bones et disposer d'un aperçu du travail réalisé par notre équipe de développement.

Pourquoi le proposons-nous ?

Notre objectif principal est de nous procurer des données réelles et des commentaires. Nous tenons à savoir ce que font nos joueurs quand ils ont la possibilité de jouer à notre jeu quand ils le veulent et comme ils le veulent. Par-dessus tout, nous tenons à connaître leur "ressenti" du jeu.

Pour ce faire, nous avons mis en place des canaux de communication réservés aux membres du programme Insider afin qu'ils puissent partager à propos de leur expérience, discuter entre eux et obtenir des informations directement auprès de l'équipe de développement.

Qui y est convié ?

Pour l'instant, le groupe de participants demeurera relativement peu nombreux. Il est important pour nous de faire en sorte que les choses se fassent progressivement et nous permettent d'apprécier de manière exhaustive les commentaires qui nous parviennent.

Puis-je en faire partie ?

Faire partie de notre programme Insider signifie tester des versions en cours de développement de notre jeu dans lesquelles vous rencontrerez des bogues et des problèmes afin de contribuer à améliorer l'expérience du reste de la communauté !

Cela exige beaucoup de patience et d'engagement et, par-dessus tout, le respect strict d'un accord de confidentialité et du code de conduite d'Ubisoft.

Les candidats idéaux sont des fans de Skull & Bones passionnés par le développement de jeux et ayant beaucoup de temps à accorder au test et au signalement de problèmes, bogues ou, plus simplement de commentaires d'ordre général.