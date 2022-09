Skull and Bones : batailles navales et personnalisation du navire dans un nouveau trailer de gameplay et sombre vidéo pour présenter l'univers du jeu

L'une des prochaines grosses sorties d'Ubisoft prévue pour la fin d'année sera assurément Skull and Bones, le jeu de piraterie développé principalement par le studio de Singapour. Il a refait surface début juillet avec une présentation dédiée révélant de nombreux détails quant à son gameplay, sa date de sortie et même une édition Premium. Nous avions rendez-vous lors de l'Ubisoft Forward pour en voir plus, qu'en est-il ?

Nous avons eu droit tout d'abord à une bande-annonce contextualisant l'univers du jeu, puis à un trailer de gameplay nous montrant les possibilités des affrontements en mer avec le vaste choix d'armement et de personnalisation de nos navires. Ce dernier a également bénéficié d'une vidéo expliquant plus en détail les options qui seront mises à notre disposition.

Skull and Bones est pour rappel attendu le 8 novembre 2022 sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Epic Games Store et Ubisoft Connect), Stadia et Amazon Luna (là où la plateforme est disponible). Vous pouvez le précommander sur Amazon dès 79,90 €.

