Ubisoft fait le point sur les sorties à venir lors de son année fiscale 2023 et évoque un potentiel rachat

Ce jeudi 17 février marquait la sortie d'Assassin's Creed The Ezio Collection sur Switch, mais c'était surtout cette date qu'avait choisie Ubisoft pour communiquer ses résultats trimestriels à ses investisseurs, s'arrêtant au 31 décembre 2021. Bon, rien de particulier à redire en termes financiers, l'éditeur se porte plutôt bien et a réalisé 746,1 millions d'euros de valeur nette comptable. Certes, c'est une baisse si nous comparons à la même période l'an dernier avec 1,001 milliard d'euros, mais cela reste conforme aux attentes et une forte croissance est prévue pour le 4e trimestre, notamment grâce au riche back-catalog de jeux.

Plus intéressant en ce qui nous concerne, Rainbow Six Extraction a dépassé les 5 millions de joueurs uniques, soit 2 millions de plus que fin janvier, merci le Game Pass et le Pass Ami ? Far Cry 6 se classe de son côté au 5e rang des jeux premiums parus en 2021 sur PlayStation et Xbox selon plusieurs estimations, tandis que Riders Republic a eu droit à une forte réception de la part des joueurs par rapport à Steep.

Vous noterez également que la société a bien mis en valeur les assets en sa possession avec ses multiples licences, et ce n'est sans doute pas anodin puisque la question d'un éventuel rachat a été mise sur le tapis suite à l'acquisition d'Activision-Blizzard par Microsoft. Yves Guillemot a déclaré lors de la conférence téléphonique qui a eu lieu qu'Ubisoft pourrait rester indépendant grâce à son vaste portfolio, tout en indiquant qu'il examinera les éventuelles offres dans l'intérêt des actionnaires et des joueurs. Rien d'étonnant, il s'agit là d'un discours assez neutre et typique, mais qui change tout de même des déclarations de l'époque où Vivendi cherchait à s'emparer de l'éditeur via une OPA hostile alors qu'il souhaitait rester indépendant... Ah, et visiblement, pas un seul mot n'a été prononcé vis à vis des NFT qui font tant polémiques, tant mieux ?

Et concernant l'avenir ? Eh bien, la prochaine année fiscale s'étalant d'avril 2022 à fin mars 2023 nous réserve les lancements de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope (en précommande à 59,99 € à la Fnac), d'ailleurs étrangement absent du récent Nintendo Direct, d'Avatar: Frontiers of Pandora, dont nous n'avons encore rien vu en termes de gameplay, et de Skull & Bones ! Oui, il semblerait que les longues années de développement compliqué du projet touchent bientôt à leur fin. Le jeu devrait disposer d'un monde ouvert et serait avant tout centré sur le multijoueur. Bref, wait & see, Ubisoft ne fait que réaffirmer ce qu'il avait déjà énoncé lors de son précédent bilan, précisant bien que d'autres « jeux excitants » sont également prévus pour cet exercice fiscal. Le supposé projet Assassin's Creed Rift fera-t-il partie du lot ?

Le remake de Splinter Cell est lui aussi évoqué, mais sans plus d'informations inédites, de même que l'ouverture du studio de Sherbrooke ou la question d'offrir un espace de travail plus inclusif... Rien de bien nouveau au final, il faudra sans doute attendre le printemps pour voir fleurir les annonces inédites, pour ne pas changer.