Ubisoft : période de sortie d'Assassin's Creed Codename Red, portage de Valiant Hearts: Coming Home... l'éditeur fait le point

Ce jeudi en fin d'après-midi, Ubisoft a communiqué ses résultats trimestriels de son exercice fiscal 2024 couvrant la période du 1er septembre au 31 décembre 2023. Avec un net bookings de 626,2 millions d'euros légèrement au-dessus des 610 millions d'euros que prévoyait l'éditeur, ce trimestre a vu une augmentation par rapport à la même période l'an dernier de 43,1 % des valeurs nettes et plus généralement de 45,1% sur les neuf mois de l'exercice en cours. Les quelques nouvelles sorties de la fin 2023 sont à remercier pour cela, dont Assassin's Creed Mirage, en plus du back-catalog. Mais ce qui nous intéresse surtout dans ce qui a été communiqué, c'est l'évocation du line-up à venir.

Ainsi, les rumeurs voulant qu'Assassin's Creed Codename Red sorte en fin d'année semblent se confirmer, ce qui n'a absolument rien d'étonnant. En effet, il est prévu pour l'année fiscale 2025 qui s'étendra du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Autre jeu premium, Star Wars Outlaws sera aussi à l'affiche durant cette période, avec un lancement confirmé pour 2024. Côté free-to-play, The Division Resurgence et Rainbow Six Mobile sont attendus. Il faudra toutefois patienter jusqu'en mai pour plus de précision concernant les autres jeux qui paraîtront lors de du prochain exercice de la firme.

Le CEO d'Ubisoft Yves Guillemot a pour l'occasion effectué un très long discours résumant bien la situation de l'éditeur :

Ubisoft a enregistré un troisième trimestre solide, avec des valeurs nettes légèrement supérieures à nos attentes. Ce trimestre nous a donné une dynamique positive et marque le début de notre redressement vers la création et la fourniture constantes de jeux durables et de haute qualité. Notre performance a été portée par les sorties d'Assassin's Creed Mirage et Avatar: Frontiers of Pandora, par la poursuite de la solide trajectoire de The Crew Motorfest, ainsi que par les solides performances de notre back-catalogue. Ce dernier a été propulsé par le succès de Rainbow Six Siege, qui a enregistré une forte croissance du temps de jeu et de ses valeurs nettes, et par l'ensemble de la franchise Assassin's Creed qui a bénéficié du lancement d'Assassin's Creed Mirage. La robustesse et la longévité de notre catalogue sont une preuve de l'attention que nous avons portée à proposer constamment des titres de haute qualité appréciés des fans.

Je tiens à saluer le travail remarquable réalisé par les équipes d'Ubisoft. Ils se sont efforcés d'offrir des jeux de qualité qui correspondent à notre ambition d'offrir un excellent divertissement aux joueurs. La réponse très positive des joueurs à nos dernières sorties majeures, telles qu'Assassin's Creed Mirage et The Crew Motorfest, montre que nous allons effectivement dans la bonne direction. Nous avons également fait de grands progrès en termes de qualité visuelle et de richesse des univers grâce à notre moteur propriétaire Snowdrop, qui a été utilisé dans le développement d'Avatar: Frontiers of Pandora, un jeu qui a établi une nouvelle référence dans l'industrie en termes de création mondiale.

Le quatrième trimestre représente l'opportunité de poursuivre sur cette dynamique, avec le lancement de Prince of Persia: The Lost Crown, un jeu qui illustre la capacité d'Ubisoft à redonner vie à des marques emblématiques, et la sortie de Skull and Bones, qui génère un engagement de plus en plus positif suite à la révélation de son end game et contenu post-lancement. Cette nouvelle marque a le potentiel de s'imposer comme une nouvelle expérience live sur le long terme. Le lancement prochain de XDefiant nous fera franchir une étape supplémentaire dans le monde du free-to-play, en ligne avec notre stratégie de renforcement de notre position dans les live services et d'augmentation de la récurrence de notre activité. Nous prévoyons également des partenariats importants, notamment l'octroi de licences non exclusif des droits de streaming d'Activision Blizzard que nous avons acquis en octobre dernier.

En ce qui concerne notre organisation globale, nous continuons à déployer activement des initiatives de transformation au sein du groupe afin de répondre à l'évolution du marché et d'accélérer l'exécution de notre stratégie tout en réduisant le coût de notre structure. Au troisième trimestre, nous avons encore progressé dans la rationalisation de nos opérations et, dans le même temps, avons constaté que la rétention globale des talents continue de s'améliorer. Nous sommes fermement déterminés à poursuivre sur cette voie dans les mois à venir pour atteindre nos objectifs de réduction des coûts et mieux nous positionner pour un succès collectif à long terme.

À l'avenir, nous nous préparons à un line-up très prometteur pour l'exercice 2025, avec notamment la sortie prochaine de Star Wars Outlaws en 2024, qui devrait constituer une étape majeure dans l'industrie du jeu vidéo, surtout compte tenu de l'attrait indéniable de cette licence légendaire qui arrivera pour la première fois sur le territoire du monde ouvert, ainsi qu'Assassin's Creed Codename Red, qui se déroule dans l'univers tant attendu du Japon féodal. Nous avons hâte de dévoiler toute l'étendue des capacités créatives des équipes d'Ubisoft, qui travaillent dur pour faire de ces jeux un succès à la hauteur des attentes des joueurs.