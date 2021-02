Ubisoft réalise un trimestre record et évoque la sortie de Far Cry 6, un changement de nom pour Quarantine et le futur de The Division

Ubisoft a connu une année 2020 compliquée, marquée par des affaires de harcèlement, de sexisme et d'agressions sexuelles, qui ont entraîné des départs en cascade. Et pourtant, il finit sur une très belle note avec un 3e trimestre de son année fiscale record, comme cela a été confirmé lors de son dernier bilan financier. L'éditeur français se vante ainsi d'avoir engrangé des réservations nettes (« net bookings ») de 1,001 milliard d'euros entre le 1er octobre et le 1er décembre, une hausse de 119,7 % par rapport à l'année dernière.

Bien évidemment, il doit ce succès à la réussite historique d'Assassin's Creed Valhalla, qui a réalisé le meilleur lancement de la saga, mais aussi à la belle longévité d'Assassin's Creed Odyssey, qui avait ainsi plus de joueurs actifs en décembre 2020 qu'en décembre 2019. Just Dance 2021 et Immortals Fenyx Rising ont aussi bien aidé, tout comme Rainbow Six Siege, qui a dépassé les 70 millions d'utilisateurs. À noter que, malgré tout, Assassin's Creed III détient toujours le record de recettes pour la série sur un trimestre complet, Valhalla n'a donc mené la course que sur ses premiers jours.

Et pour la suite ? Le bilan financier fut aussi l'occasion d'évoquer l'avenir du studio et son calendrier, encore trouble pour les mois à venir. Officiellement, Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine sont prévus avant le 30 septembre 2021, nous devrions donc avoir de leurs nouvelles rapidement. D'ailleurs, Rainbow Six Quarantine ne sera pas décalé à cause de son cadre pouvant être associé au COVID-19, mais il pourrait changer de titre : Yves Guillemot a déclaré qu'une modification du titre était « quelque chose qu'ils évaluaient » pour le futur du produit.

Plus loin encore, le jeu vidéo Avatar par Massive est toujours annoncé entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, mais le projet Star Wars par ce même studio n'est lui clairement pas assez avancé, le directeur financier Frederick Duguet refusant même d'évoquer une période de sortie aussi tôt.

Nous n'avons mentionné aucune date précise. Le jeu est à un stade précoce de développement, nous devrons donc attendre un peu avant de vous en dire plus sur le timing.

Il paraît presque acquis que ce jeu Star Wars sortira après Avatar, donc pas avant 2023... Mais que les fans de The Division, l'autre franchise de Massive, se rassurent, il y aura encore du soutien pour la licence cette année et la suivante : via The Division 2 ou avec un The Division 3 ?

Massive est un grand studio, et ils collaborent également avec de nombreuses équipes partout dans le monde... Vous allez en voir plus sur The Division cette année et l'année suivante.

