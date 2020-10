Avatar : le jeu vidéo d'Ubisoft, ce ne sera pas avant 2022 au moins

Le projet de pentalogie Avatar par James Cameron met décidément du temps à avancer. Le premier volet est sorti en 2009, et si l'ambitieux réalisateur n'a jamais lâché l'affaire et prévoit depuis longtemps de faire 4 suites, Avatar 2 tarde à prendre forme. Le tournage est en cours et avance bien, mais en raison du COVID-19, ce second épisode ne verra pas le jour avant décembre 2022, alors qu'Avatar 5 est désormais carrément prévu pour fin 2028.

Cela va aussi avoir un impact sur le projet d'adaptation de l'univers en jeu vidéo par Ubisoft. Le titre développé par Massive Entertainment aurait initialement dû sortir lors de l'année fiscale 2021, soit avant le 31 mars prochain, mais le projet a lui aussi décalé doucement, mais sûrement, sa sortie dans le temps. À tel point que lors du dernier bilan financier de l'éditeur français, le jeu Avatar n'est plus prévu que pour l'année fiscale 2023, soit entre avril 2022 et mars 2023, afin de coller au retour de la franchise dans les salles obscures.



Cela ne nous en dit pas plus sur ce à quoi ressemblera le titre, qui pourrait s'appeler Avatar: Pandora Rising. À noter que Skull & Bones est lui toujours prévu pour la prochaine année fiscale à cette heure, soit avant le 31 mars 2022. Avatar est disponible en Blu-ray pour 12,99 € sur Amazon.fr.