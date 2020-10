Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine repoussés à des dates inconnues

Voilà une bien mauvaise nouvelle qui vient de tomber concernant deux jeux d'Ubisoft, en lien avec la crise sanitaire. Le studio a ainsi annoncé le report de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine à l'année fiscale 2022, décalant notamment la sortie du premier titre d'au moins plusieurs mois.

Désormais, ces deux jeux sont donc attendus entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, ce qui ne nous aide pas beaucoup à nous projeter. Pour rappel, la date de sortie de Far Cry 6 était fixée au 18 février 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S, tandis que Rainbow Six Siege devait arriver dans le courant de l'année fiscale en cours, soit avant le 31 mars 2021. Mais bon, les joueurs qui attendent ce titre avec impatience ont déjà l'habitude des reports.

Dans son communiqué, Ubisoft explique que ce report est lié au « contexte des défis de production causés par le COVID-19 », mais a quand même confiance en son prochain bilan financier. Décidément, Ubisoft et les reports, c'est l'amour fou depuis plusieurs mois. Si vous n'êtes pas pressés, vous pouvez déjà précommander Far Cry 6 en édition limitée à 69,99 € sur Amazon.fr.